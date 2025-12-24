張文平板驚曝根本孤狼型宅男 超迷1漫畫、1手遊

張文隨機殺人案，警方鑑識人員在台北車站北捷案發現場，用雷達掃射儀重建現場。廖瑞祥攝



27歲男子張文在北捷連續殺人，奪走3條寶貴性命，最後從墜樓身亡。檢警專案小組24日出動3D雷射掃描儀，重返台北車站、中山站商圈、誠品南西店等地，重建行兇現場。而專案小組在張文租屋處和落腳旅館找到的兩台平板電腦瀏覽紀錄發現他根本是宅男，另外唯一的一台電競筆電，送刑事局破解。

專案小組從平板的瀏覽紀錄和APP，發現張文根本就是孤狼型宅男，沒有手機的他，LINE的APP只有兩位聯繫人，臉書的臉友也不滿50人，也多年未互動；但他超迷同人類型漫畫，且愛玩「角色扮演」的《地平線行者 Horizon Walker》手遊。

《地平線行者 Horizon Walker》手遊是一款融合獨創世界觀與魅力畫面的回合制RPG遊戲。 繁榮的人類文明，因突然出現的次元「裂縫」而迎來滅頂之災。 這些從裂縫中現身的神秘存在，開始摧毀與掠奪燦爛的人類文明，人類稱他們為「背棄之神。，該款手遊是以女性角色為主的角色扮演遊戲。

瀏覽紀錄也顯示張文觀看過一部日本動漫《無職轉生·到了異世界就拿出真本事》，該部講述一位對生活失去希望的人，因車禍死亡後，轉生到異世界，帶著前世的記憶決定在新世界「認真地活一次」。

張文涉嫌在北捷殺人，過程多次換交通工具。北市刑大提供

張文隨機殺人案，承辦主任檢察官曾揚嶺(穿西裝外套者)到台北車站案發現場勘驗，聽取警方說明。廖瑞祥攝

案發後，警方沒有找到張文的手機、皮包、證件等，不過，在他的租屋處找到1台被焚毀的電競筆電，還在他入住的誠品南西店附近旅館房，找到2台平板電腦。其中，筆電硬碟已經送交刑事局設法破解、還原。

張文隨機殺人前，曾經縱火，照片是遭他縱火的林森北路159巷停車場。廖瑞祥攝

