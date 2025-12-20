張文從北車殺到中山商圈! 麥當勞.星巴克出手保護客人

社會中心／綜合報導

北車隨機殺人案犯嫌張文，昨晚在中山商圈行兇，更進入誠品南西店「一路殺上5樓」，誠品今天宣布停業一天，但許多網友感謝店家協助，說當下在百貨內躲藏，有店員拿掃把守在門口，有店員把門關上死命抵住，讓犯嫌進不來，非常感激。上午也有民眾重回商圈心有餘悸，還有人難過到哭了一整晚，也影自發來獻花悼念。

中山站外頭一大早就有民眾哀傷獻花，前一晚恐怖攻擊釀成慘重傷亡，遭兇嫌闖入的誠品南西館，也宣布閉館一天。逛街民眾：「有點恐怖啦，慶幸那個時候我不在這樣，（逛這邊會不會覺得怕怕的），有很緊張啊，昨天哭了一個晚上，眼睛都很腫，希望台灣的治安可以還是，維持像以前一樣很好。」這場災難從北車開始，知名咖啡業者星巴克，店員發現不對勁，趕緊降下鐵捲門保護客人，被網路盛讚，危機處理很棒。顧客（12.19）：「星巴克在關門。」中山商圈的百貨外，也因無差別攻擊，大量人潮嚇到拔腿狂奔，目擊者回憶驚悚一瞬間，聲音都在顫抖。目擊民眾（12.19）：「聽到有好像是三到四聲的聲音，很大的聲音這樣，然後就看到有個犯人拿著一把長刀，然後突然出現這樣，然後大家就趕快跑。」

目擊民眾陳守臻（12.19）：「注意到人之前，我是發現那一些布料上面都是血，血淋淋還在流的那種鮮紅色的血，那時候我就覺得開始很緊張，就算到現在其實也是蠻緊張的。」南西麥當勞店員，事發當下也是第一時間拉下鐵門，引導近10人躲進櫃台避難。麥當勞員工：「我當下採取的措施是，讓其他客人都先躲進來避難，避免大家被看到，因為畢竟被看到被砍的風險就是增加。」有母親回憶，凶嫌一路殺上5樓，帶著兒子狂奔逃命，幸好2樓遇到餐廳業者伸出援手，店員死死抵住大門，才躲過這一劫。





店家拉下鐵門防範。（圖／網友annleeeng授權提供）





也有人稱讚，餐廳店員反應很快，將好幾組散客收留進店躲避，店員直接拿掃把守在門口，誠品南西發出員工信，衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時全力配合導引疏散與緊急避難，也安撫家長幼兒或行動不便民眾，肯定員工及時引導顧客們走安全梯離開。距離誠品不到200公尺的雞肉飯店家，也有民眾po文表達感謝，在客人還不知道發生什麼事的時候，當機立斷先拉下鐵門，也因為有這些機警店員或店家，勇敢保護民眾，才讓更多人幸免於難。

