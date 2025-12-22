張文從容犯案 警反應慢？北捷天眼故障是主因？

論壇中心／邱暐琪報導

捷運台北車站與中山站19日發生隨機攻擊事件，嫌犯張文自當天下午就在北車周遭三處縱火，至晚間近七點，一連串的操作共造成4死11傷，讓外界質疑，警方追捕速度太慢。對此，民進黨台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中直言，北捷監視器出包，導致員警同仁第一時間的無法掌握狀況！從上到下應更精進！

簡舒培指出，當日嫌犯張文下午5點24分開始在M7連通道傷人之後，台北市捷運的監視系統，因為畫質不夠清楚，使行控中心沒有掌控到嫌犯有亮出刀器，是看到煙霧後通報火警，並沒有通報有人傷亡，導致員警同仁第一時間的無法掌握狀況，甚至第一時間到場的還是北車的捷運站站長，在沒有任何的安全防備的狀況下，只拿著滅火器去到現場。

廣告 廣告

簡舒培更直言，行控中心剛好有一個監視器的主機壞掉了，其中七支監視器的畫面，竟是張文第一次犯案攻擊余男之後，套上黃色外套變裝的地方，而且在案發後，捷運警察要調取畫面時才發現沒有存取到畫面，巧合的是，壞掉的時間竟然是案發前一天。

簡舒培直言，這次捷運公司的行控中心、包含北捷、捷警、台北市的警察局，都還有再更精進的地方。建議監視器系統應該導入AI，可以藉由AI科技去追蹤犯人，而不是靠人工去追緝。

原文出處：張文從容犯案？第一時間通報火警？北捷天眼出包畫質差.主機壞？純屬巧合？

更多民視新聞報導

悼念變行銷？民眾不甩UG老闆道歉 母公司股價下跌7%

張文隨機犯案「監視器沒故障」？北捷董事長認了：7支無法回溯

張文下塌飯店曝光！驚見15顆汽油彈 大量刀械煙霧彈「如軍火庫」

