張文從小對生存遊戲裝備感興趣 至今找不到手機

警政署長張榮興進行簡報。（圖／記者游承霖攝影）





27歲妨害兵役通緝犯張文，昨天（19日）傍晚接連在台北車站、誠品南西店前犯下隨機攻擊事件，隨後疑似畏罪從5樓跳下身亡，至今已釀成4死11傷憾事；總統賴清德今天（20日）前往警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案會議時，警政署長張榮興也公布張文犯案時間序，發現他事發前竟曾到附近區域場勘，顯見是預謀犯案，迄今並未發現有共犯涉案，確切犯罪動機也將持續釐清中。

警政署長張榮興指出，這起「1219北捷隨機襲擊事件」是從昨天（19日）下午1540開始，到1850張文墜樓身亡後的一連串犯案行為；張文在昨天下午1540開始到1554之間，在北市林森北路、長安東路等處縱火，造成汽機車毀損。

總統賴清德到場聽取專案報告簡報。（圖／記者游承霖攝影）

張文隨後在1605到1655之間，在公園路20巷的租屋處縱火，隨後於1659至1730之間，從北捷M8進入M7連通道，後續於1723開始丟擲煙霧彈，並持刀攻擊余姓民眾致死，事發4分鐘後，轄區中正一分局立即派員到場，封鎖現場管制追捕嫌犯。

張文逃逸至頂樓。（圖／記者游承霖攝影）

張榮興也說，但在警方到場前2分鐘，也就是1732到1738之間，張文從中山地下道返回大同區旅館，再步行到誠品南西店，接著於1738在誠品南西店前施放煙霧彈、攻擊蕭姓民眾致死，事發當下，現場正在交管的交警，立即呼叫線上警力支援，封鎖管制現場追捕嫌犯，後續7名警員迅速趕到現場上樓追擊。

張文在1841到1850之間，進入誠品4樓，持刀攻擊王姓民眾致死，最終在1850，從誠品5樓墜樓身亡，總計2處地點，造成4人死亡、1人重傷、1人中傷、7人輕傷。

7名警員在後追捕。（圖／記者游承霖攝影）

警方在M7連通道尋獲生存遊戲的M18煙霧彈17顆，2顆未擊發；另發現15瓶汽油瓶、雨衣、戰術背心、防毒面具、刀械；後續在租屋處查獲刀械4把、筆電已燒毀，汽油桶5個，在旅館查獲汽油彈23瓶，2台已上鎖平板電腦、刀具、雨具，弔詭的是完全沒發現嫌犯手機。

張文相關背景清查。（圖／記者游承霖攝影）

張榮興分析張文背景時指出，27歲的張文未婚，大學畢業後曾擔任志願役，111年間因酒駕被國軍汰除後，今年7月間，因教召未到，遭桃園地檢署發布，與家人失聯逾2年，家人更稱張文「自幼對生存遊戲相關裝備感到興趣」，而在張文父母家中確實也並未發現張文的生活物品。

警方目前清查並無共犯，而張文近日就曾到場場勘，顯見是預謀犯案。（圖／記者游承霖攝影）

張榮興也說，目前清查並無共犯，犯罪動機仍在釐清，而本週二（16日）開始，張文就在大同區、中山區活動，經查訪誠品保全，前天（18日）曾到服務台表示想要到頂樓拍聖誕照遭拒，足證是預謀犯案。

總統賴清德裁示。（圖／記者游承霖攝影）

