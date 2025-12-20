張文恐受訓練！高大成分析「1手法」脫口：共產黨做事我們無法理解

社會中心／綜合報導

北捷台北車站M7出口與誠品南西百貨周邊，19日晚間發生攻擊事件，27歲張姓男子疑似先後在多處丟擲煙霧彈並縱火，隨後持長刀對不特定路人發動攻擊，整起事件造成包括嫌犯在內共4人喪命、11人受傷。對此，中山附醫法醫科主任高大成指出，嫌犯張文犯案時配戴防毒面具，且多名傷者集中在胸口、頸部等致命部位，傷勢以穿刺傷為主，這類型攻擊方式救治難度極高，顯示行凶手法相當凶殘，不排除曾接受過專業訓練。

張文在北車犯案後，又前往誠品南西商圈砍人。（圖／翻攝畫面）









高大成分析，張文並非隨意揮砍，而是刻意採取「刺擊」方式下手，目的在於讓被害者迅速喪失行動能力，殺意相當明確。再加上犯案地點選在人潮密集區域，並搭配投擲煙霧彈製造混亂情境，整體行動脈絡顯示並非臨時起意，而是經過事前規劃與準備的預謀犯行，這樣的手法較接近受過軍事訓練者的行為模式。張文甚至連居住處也遭縱火，研判可能是為了破壞或掩蓋相關證據。





張文在台北車站犯案造成傷亡後，隨即徒步離開現場，轉往大同區南京西路一帶的旅館，他短暫停留後取回換裝備，隨後再度移動，跑向中山商圈繼續展開攻擊行動，手法相當縝密。（圖／翻攝畫面）









至於嫌犯最終墜樓身亡，高大成分析指出，依張文犯案後的行為判斷，其原本目的應是設法脫身，並非一開始就打算了斷，較可能的情況是逃至建築物頂樓後，發現已無退路，在走投無路之下才選擇墜樓。至於是否涉及模仿過去鄭捷的北捷殺人事件？高大成指出，確實不排除有相似動機，張文刻意挑選人潮密集地點下手，但行凶位置選在車廂外，相較之下更具逃逸空間。





高大成分析，張文並非隨意揮砍，而是刻意採取「刺擊」方式下手，目的在於讓被害者迅速喪失行動能力，殺意相當明確。（圖／民視新聞）









高大成指出，案發後外界對張文動機出現各種揣測，有人認為他可能具備反社會人格或精神狀況異常，也有人將矛頭指向宗教或政治因素，他提醒，社會不應忽略過往重大事件的警訊，並舉1995年東京地下鐵沙林毒氣攻擊為例，若此案背後存在共犯，不排除仍有再度發生類似事件的風險，他直言，有些組織或勢力的行事邏輯本就難以預測，並以「共產黨做事情我們無法理解」、「像ISIS這類極端組織的行為」來比喻，高大成也指出，若案件牽涉政治因素，同樣不能完全排除，但他強調並非刻意將事件導向政治層面，而是提醒社會必須審慎看待各種可能性，因為一旦類似事件再度發生，恐對台灣社會造成更大衝擊。不過，就張文的犯案情況來看，高大成分析，其行動過程思路清楚、執行有條理，顯示並非在意識混亂下犯案，與一般精神失常的表現不符；同時，相關行為也難以單純從宗教因素來解釋。

回顧此案，張文於19日下午約3時起展開一連串行動，先在中山區林森北路、長安東路一帶疑似連續引發3起縱火事件，隨後又返回中正區租屋處周邊再次縱火。下午5時23分左右，他步行前往捷運台北車站，在M8至M7出口沿線投擲煙霧彈，並持刀攻擊路人，造成57歲余姓男子傷重不治，另有3人受傷。犯案後，張文步行前往南京西路一帶旅館更換衣物；約在晚間6時37分，再度徒步前往誠品南西商圈，持續投擲煙霧彈並對不特定民眾行凶，導致傷亡擴大。警方事後查扣張文使用的平板電腦，發現其中存有疑似預謀犯案的內容，除詳細記錄行動流程外，還針對殺人與縱火手法進行分析，並搭配地圖比對，規劃犯案地點與移動動線，隨後再透過網路購買煙霧彈及刀具作為犯案工具，顯示整起案件並非臨時起意。













原文出處：張文「殺戮計畫縝密」恐受訓練！高大成見「1手法」脫口：共產黨做事我們無法理解

