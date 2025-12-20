張文恐攻國際關注 回顧台灣2大捷運無差別殺人案

台北捷運19日發生隨機砍人案，民眾於台北車站M7、M8出口處擺放花束哀悼。攝影李智為

台北捷運19日下午5時許發生隨機攻擊事件，27歲通緝犯張文先是於台北車站M7、M8出口處投擲煙霧彈，隨後前往捷運中山站再發動煙霧彈攻擊，並持長刀衝往誠品生活南西店砍人，導致4人死亡、9人輕重傷；事件引發國際關注，而台灣過去2起隨機砍人案再掀討論。

臉書發文稱「要幹大事」 男大生鄭捷無差別殺4人、24人輕重傷

2014年5月21日，當時年僅21歲的男大生鄭捷，於台北捷運橫跨板南線龍山寺站至江子翠站之間，於車廂內持刀隨機攻擊乘客，造成4人死亡、24人輕重傷，而犯案當天，鄭捷先在其所讀台中東海大學附近購買瑞士刀，隨即北上板橋與友人用餐，當時友人邀約前往網咖，他卻回絕稱「要去培養情緒，晚點要動手」，隨後前往超市購買一把約30公分長鋼刀；至下午3點半，鄭捷進入江子翠站，計算站距與行車時間，最終於下午4點20分，趁龍山寺站至江子翠站約4分鐘的行駛區段犯案。

檢警調查指出，鄭捷疑似長期存在精神狀況異常與反社會人格傾向，案發前1個月，鄭捷還曾在臉書發文表示「要幹大事」，並發表多篇具暴力意象貼文，當時發文內容引起同學注意，東海大學相關單位也安排諮商輔導試圖介入，不過仍無法阻止行為。

鄭捷未與任何人結怨，卻在身上暗藏2把刀械，以「孤狼式」無差別殺人；檢方依4項殺人罪、22項殺人未遂罪起訴，並求處死刑，而歷經三審，法院最終判處鄭捷死刑，褫奪公權終身，最終於2016年5月10日晚間8時47分，法務部依法執行槍決，鄭捷在3聲槍響後結束生命。

鄭捷案10周年當天 台中捷運爆持刀砍人

2024年5月21日，為總統就職隔日，同時也是台北捷運鄭捷隨機殺人案10周年，當天20歲的護專生洪淨，至台中捷運車廂內隨機持刀砍人，造成2名乘客受傷；根據調查，洪男犯案「精心準備」，不僅於前一晚入住台中市汽車旅館，還購買防滑手套、3把刀械。

事發當天，洪男先是在捷運站廁所服藥，隨即持20公分長刀於車廂朝被害人胸部、頭部等要害揮砍，一旁乘客見狀急忙包圍試圖奪刀，洪淨再掏出另一把尖刀攻擊，場面相當混亂，直到30秒後才再度被制伏。

洪淨遭逮後，揚言若沒被判死刑，出獄「將無止盡再犯」，要殺害自己討厭的人。不過一審合議庭認定洪男犯意明確、手段兇殘，依公共危險罪判處1年6月，另依2起殺人未遂罪分別判處7年10月、6年8月，合併執行10年徒刑；二審考量洪淨與被害人達成調解，改判合併執行9年9月。

如今再爆隨機殺人，醫師也提醒，當驚覺人群開始騷動、出現異狀，應先移到牆邊或出口動線，勿逆向回頭，以免影響逃生，當出現煙霧，應遮住口鼻、縮短吸入，而視線差時應扶牆擺低重心，勿推擠、奔跑，避免踩踏比嗆到更致命；另外當身邊受害者遭攻擊出血，首先找出出血點，用乾淨布料或雙手壓住，接著持續壓住不放手。醫師強調，出血不止會在數分鐘內休克危及生命，因此可先用止血帶或毛巾衣物包紮。

