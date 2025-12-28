張文恐攻後全台恐嚇案達94件 男大生手遊吵架嗆「燒加油站」遭逮

男大生因延畢壓力竟在網路公開宣稱要「火燒加油站」遭拘提。示意圖。 翻攝免費圖庫freepik

北捷張文隨機殺人案釀4死11傷慘劇，高雄市一名男大生竟在網路公開宣稱要「火燒加油站」，引發師生驚駭並緊急向警方報案。警方獲報後不敢掉以輕心，今（28日）迅速出擊，拘提這名疑似因延畢壓力而情緒崩潰的男大生到案。男大生母親雖哀求警方放兒子一馬，但警方訊後仍決定依規定將其強制送醫鑑定，並交由醫療機構進行後續治療。

張文恐攻案陰影籠罩全台，網路恐嚇言論層出不窮，警政署統計已偵辦達 94 件。高雄捷運、車站是重災區。21日陳姓男大生在 PTT 預告高雄車站將有「更大事件」，遭 5 萬元交保；隔日蘇男揚言炸掉小港機場，隨即被捕並遭羈押；23日更有男子謊報捷運有炸彈客，警方3小時內火速逮人。28日男大生因延畢壓力過大，竟在網上喊出要「火燒加油站」以宣洩情緒，仍難逃法網。

據了解，這名住在高雄市鼓山區的男大生，近來因面臨延畢等學業問題，長期處於「身心俱疲」的狀態，且過去曾有相關就醫與諮商紀錄。日前，他疑似在情緒不穩的情況下，先是在手機遊戲中與6名網友發生激烈口角，隨後竟轉往社群平台留下欲攻擊加油站的過激言論，嚇得校內師生連忙向警方檢舉。

警方調查發現，該男大生不僅在網路上言詞犀利，其留言內容在敏感的跨年前夕顯得格外驚悚。檢警為防患未然，防止任何可能的仿效行為，火速申請拘提令獲准，並於住處將其帶回偵訊。

面對警方上門，男大生神色憔悴，在偵訊時矢口否認有實際採取行動的意圖，辯稱一切行為僅是在網路上宣洩壓力與不滿，並非真的要實施恐怖攻擊。男大生母親也現身為其求情，語帶哽咽表示孩子是因為長期承受學業壓力，才導致行為脫序，過去也曾積極尋求醫療與心理諮商協助，認為兒子不至於真的發動攻擊，懇求社會給予原諒。



