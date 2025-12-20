即時中心／高睿鴻報導

現年27歲的桃園通緝犯張文，昨（19）晚接連前往台北車站、捷運中山站附近發動恐怖攻擊，不僅多處拋擲煙霧彈、製造群眾恐慌，更持長刃隨處砍人，現已製造4死11傷，震驚社會各界。對此，北市社民黨議員苗博雅也發聲，要求台北市政府全力搶救傷者，提供受害者最完善醫療；立刻擴大戒備，加強全市捷運站、公共場所安全檢查、添補維安人力；她呼籲，務必要阻止任何潛在的模仿或共犯。

隨著警方深入調查，張文的犯案完整時間軸，也已逐漸拼湊完成。下午3點46分，他先到中山區林森北路159巷縱火；3點49分，在中山區林森北路119巷燒毀重機；3點54分，在中山區長安東路一段，破壞多輛汽機車；4點57分，在中正區公園路的租屋處潑油燒屋，位置近南陽街。完成以上連續縱火的犯行後，接著又進入第二階段，於北車及中山站附近發動攻擊。

下午5點26分，張文前往台北車站 M8 出口投擲煙霧彈、汽油彈；6點33分，回旅館變裝完成；6點38分，前往捷運中山站 4 號出口，再次投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊；6點50分，進入誠品南西店攻擊、在百貨公司內逃竄，隨後墜樓；7點42分，於醫院搶救無效，宣告不治。

快新聞／張文恐攻時間軸曝光！苗博雅發聲了 籲市府做這些事：阻止模仿犯

57歲余男在北車見義勇為、上前試圖阻止張文，卻遭從背後刺殺身亡。（圖／翻攝畫面）

張文一連串的恐攻行為，造成大量傷亡，現在仍有多名傷者，仍在醫院救治。為此，苗博雅呼籲市府，應全力協助搶救傷者，提供受害者最完善的醫療；同時，也要市府立刻擴大戒備，加強全市捷運站、公共場所安全檢查，及增加維安人力。

她還提醒，務必要阻止任何潛在的模仿或共犯；任何不肖之徒若試圖挑戰法網，必將全力追捕，繩之以法，嚴懲不貸。另外，苗博雅也向一般市民喊話，若遇煙霧彈，立刻掩口鼻、身體壓低、移動至空曠處，不用再試圖滅火，先清場、保護自身安全為優先。

最後，苗博雅說：「各位親愛的市民朋友，此時此刻，我們要比平時更堅定，團結守護彼此，要謹慎，不要慌亂；我會持續監督市府，提供傷者最完善的醫療，加強大眾運輸和公共場所的維安，提供市民最需要的協助」。

