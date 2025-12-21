張文恐攻案後桃園男「有人做我想做的事」 台中警迅速查獲

對於桃園中年男留言「真的有人做了我想做的事」，遭到其他人譴責。（翻攝畫面）

27歲張文19日於台北捷運台北車站及中山站周邊隨機攻擊釀4死，孰料不斷有人在社群網路不當留言，引發社會恐慌；對於有人寫下「真的有人做了我想做的事」的發言，台中市警方今日稱已北上查獲涉案男子並送辦。

張文隨機攻擊案件後，引發社會譁然與關注，網路更頻頻出現不當留言與貼文，均掀起安全疑慮。台中市警察局清水分局19日接獲民眾報案，直指Threads發現「真的有人做了我想做的事」，疑似模仿台北車站隨機攻擊案件的發言，恐會引起社會恐慌。



警方獲報後立即與刑警大隊科偵隊共組專案小組，迅速鎖定發文者身分，立即派員北上查緝，成功於桃園查獲1名40歲男子涉案，並確認為該嫌所發，儘管男子否認有恐嚇意圖，但內容已造成社會恐慌，警方訊後依《刑法》恐嚇公眾罪函請地檢署偵辦。

最後，清水分局也呼籲，網路言論切勿影射暴力事件，以免觸法並危害社會安全，警方將持續執行網路巡邏，就類似模仿、預告暴力、假訊息等貼文等不法行為，依法偵辦。

