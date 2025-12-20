張文恐攻案釀4死！他上前制止卻喪命 妻淚喊「生前就很有正義感」

余男妻子悲痛欲絕，強調丈夫生前就是極具正義感的人。（圖／林冠吟攝）

台北市12月19日下午發生北捷恐怖攻擊，27歲通緝犯張文分別在北車以及中山站施放煙霧彈以後隨機砍人，最終釀4死11傷的悲劇。其中1名死者57歲的余姓男子在北車看見張文的恐怖行徑時，見義勇為上前制止，沒想到卻被砍殺，送往台大醫院搶救仍宣告不治。余男的妻子悲痛萬分，表示自己的丈夫一直以來都是仗義執言、極具正義感的人。

正義感十足的余男當下見到張文的恐怖行徑時，旋即上前阻止，沒想到卻在過程中被張文朝向背部猛刺，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。臺大醫院創傷醫學部主任吳毅暉表示，余男左側上下肺葉均有傷口，並從左後綜膈穿刺進入左心房，約莫5-6公分的穿刺傷，且整個搶救過程中均處於OHCA狀態。

余男的妻女接獲訊息後，旋即趕往台大醫院，余男妻子表示，丈夫平時就是一個仗義執言、相當有正義感的人。而前去醫院慰問家屬的台北市長蔣萬安也對余男的見義勇為給予最高肯定，並表示後續將會給予家屬協助以辦理後事。

回顧案情，27歲的張文為桃園人，於台北車站旁租屋，12月19日下午先是在中山區林森北路縱火，隨後又在長安東路一段點燃汽機車，使現場陷入混亂。隨後，他又來到中正區的租屋處於陽台放火燃燒雜物。並於下午5時許前往台北車站M7地下通道投擲煙霧彈後砍人，造成余男當場OHCA送醫不治，後續張文又前往中山站故技重施，最終釀4死11傷。

