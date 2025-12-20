張文恐攻案釀4死！民眾中山站外放字條哀悼 「願此世不再有鬥爭」

民眾悼念死者字條寫下「願此世不再有鬥爭」。（圖／翻攝畫面）

台北市12月19日下午發生北捷恐怖攻擊，27歲通緝犯張文分別在北車以及中山站施放煙霧彈以後隨機砍人，最終釀4死11傷的悲劇。今日（12月20日）台北市中山捷運出口旁，有民眾在路旁擺放鮮花及字條哀悼死者，字條上分別寫下「死者安息，傷者康復，盼望安穩」、「望你們能於他世尋得安寧，望兇手於十八層地獄永恆燃燒，願此世不再有鬥爭，願逝者安息」。

27歲的張文為桃園人，於台北車站旁租屋，12月19日下午先是在中山區林森北路縱火，隨後又在長安東路一段點燃汽機車，使現場陷入混亂。隨後，他又來到中正區的租屋處於陽台放火燃燒雜物。並於下午5時許前往台北車站M7地下通道投擲煙霧彈後砍然，造成1人當場OHCA送醫。

廣告 廣告

後續張文又再度前往中山故技重施，先是投放煙霧彈以後，在進入誠品南西，邊走邊隨機砍殺路人，最終在從高樓往下跳當場OHCA，隨後被送往國泰醫院，並於晚間7時48分宣告死亡，整起悲劇已經造成4死11傷，令人十分痛心。

民眾悼念死者字條寫下「死者安息，傷者康復，盼望安穩」。（圖／翻攝畫面）

今日在中山捷運站出口旁，有民眾陸續前往擺放鮮花以及字條替亡者哀悼。字條上寫到「死者安息，傷者康復，盼望安穩」、「望你們能於他世尋得安寧，望兇手於十八層地獄永恆燃燒，願此世不再有鬥爭，願逝者安息」，一旁還有民眾正在對死者致意。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐攻害4死11傷 「從陽光少年成魔」張文高清正面照曝光

台北恐攻案釀4死！嫌犯張文曾任志願役 鄰居坦言「他自小乖巧」

中山隨機殺人案釀4死！騎士停紅燈遭砍身亡 姊姊痛喊「他殺了我弟弟」