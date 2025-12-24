張文恐攻殺人案第6天 檢警出動「特殊儀器」重回南西誠品頂樓還原現場

張文1219恐攻事件後，今（24日）檢警及鑑識中心重回誠品南西店還原現場。顏凱勗攝

台北車站、中山商圈發生張文隨機恐怖攻擊殺人事件造成4死11傷，案發至今已進入第6天。警方為進一步釐清案情，今（24）日上午9時，由檢察官率同刑事警察局鑑識中心人員，重返誠品南西店案發現場，進行現場重建與跡證還原作業。

今天一早，檢察官與鑑識中心人員再度進入誠品南西店進行還原作業，現場可見鑑識人員手提印有「FARO」字樣的專業設備箱，正是此次用於重建現場關鍵證據的3D雷射掃描儀。

鑑識中心出動3D雷射掃描儀要還原現場。顏凱勗攝

警方指出，為完整保存第一時間的現場樣貌，1219專案小組此次特別運用3D雷射掃描儀，對案發空間進行高精度立體掃描。該設備可快速、完整且精準擷取現場的空間結構、環境配置及相關物件的立體座標與影像，作為後續分析與重建犯罪過程的重要依據。

據了解，警方使用的3D雷射掃描儀掃描距離最遠可達150公尺，掃描速度每秒可達200萬點，高精度模式下約10分鐘即可完整擷取現場空間座標、雷射反射強度及RGB影像，能夠精確記錄刑案現場細節，有助於後續比對、分析與重建。



