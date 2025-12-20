張文恐攻爆模仿效應？蘆洲男捷運站大喊「我有槍」 警制伏1人受傷

男子三民高中站外高喊「我有槍」 釀1警掛彩送醫。翻攝畫面

北市捷運昨（19日）才發生恐攻釀4死慘劇，今（20日）上午，新北市蘆洲區捷運三民高中站外驚傳類似恐嚇事件，一名男子當街大喊「我有槍」，巡邏員警趕抵現場立即制止，並將男子逮捕，但過程中一名警員受傷。警方初步研判，行為可能受北市恐攻事件影響，出現模仿效應。

據了解，案發於上午10時40分，35歲邱姓男子行經捷運三民高中站1號出口時，情緒異常激動，突然大聲咆哮「我有槍」，並朝捷運站出口方向移動，引來民眾側目與恐慌。巡邏員警見狀立即跟進盤查，但邱男拒絕配合，情緒持續失控。警方當場採取強制措施將其壓制上銬逮捕，過程中蘆洲派出所員警陳志瑋左手肘挫傷、右手掌撕裂傷，已送醫治療，無生命危險。

廣告 廣告

經警方查證，邱男未攜帶任何槍械。進一步調查發現，邱男為衛生局列管精神不穩定個案，有就醫紀錄。警方已通報家屬及相關單位，並將依恐嚇公眾、妨害公務罪嫌偵辦，確保公共安全。

警方指出，此事件發生僅隔一天，可能與昨日北市捷運恐攻造成的社會震撼有關，呼籲民眾保持冷靜，不要模仿危險行為，遇有類似情況立即撥打110報案。



回到原文

更多鏡報報導

張文迷戀鄭捷！製表規劃犯案步驟 平板紀錄曝「台灣人，欠鄭捷一個公道」

張文最後身影曝！5次變裝逃至誠品頂樓 打開插銷畏罪身亡

張文「調虎離山」連三縱火畫面曝 火鍋店、重機車主受害財損破百萬