張文恐攻背後金流曝！失業1年半靠母親暗中資助 疑挪「救命錢」買武器

張文疑挪母親援助的「救命錢」買武器。圖／翻攝畫面

27歲兇嫌張文19日在捷運台北站、中山商圈隨機砍殺路人，導致3死11傷，自己則墜樓身亡，引起全國關注。後續調查發現，張文曾任台中某社區保全，不到2個月就被開除，去年開始購買各式武器，疑似將母親私下援助的生活費全部投入這次的孤狼恐攻上。

張文犯案後畏罪墜樓身亡，警方後續前往其租屋處、商旅搜查了解犯案動機，扣查筆電和2台平板，追查後發現他早在2024年4月起就以玩「生存遊戲」為由，在網路上購買戰術手套、防毒面具、抗彈盾牌，以及疑似拿來混入汽油作為助燃劑使用的工業酒精。此外，張文今年則陸續購入每顆2000元的仿美軍M18煙霧彈，一共24顆總價48000元。

張文恐攻資金怎麼來的？疑挪用母親援助「救命錢」來殺人

根據《TVBS新聞網》報導，張文2022年因酒駕遭軍方汰除後，轉往台中北區一處社區大樓擔任保全，期間也爆發屢屢爭議。有住戶透露，張文在上班期間常常玩手機遊戲，工作態度差，與交班同事起衝突，一度鬧到警方上前處理，後續因投訴案件過多，僅2個月就被開除。

廣告 廣告

另據《ETtoday》報導，張文約1年半前就失業，期間經濟來源全靠母親「瞞著丈夫」資助，每1至2個月就匯2~3萬給張文當作生活費。

然而，扣除租金、基本開銷、伙食費後，張文還能夠入上萬元的恐攻武器，可見他對於此次攻擊事件早有預謀，且可說是「拿了救命錢」來殺人。

警方也擴大清查張文的金流，發現他沒有電子錢包，也沒有虛擬貨幣交易註冊紀錄，加上租屋處也沒有相關設備，初步排除張文使用虛擬幣的可能性。

據悉，張文疑似把北捷殺人魔鄭捷當成效仿對象，自10月起大量瀏覽鄭捷案相關資料，包含攻擊步驟、方法等犯案細節，都用表格詳細列出，還瀏覽相關輿論，其中也包含「社會欠鄭捷一個公道」。

警方指出，張文並未完全模仿鄭捷在密閉捷運車廂犯案，而是改到捷運外開放空間行兇，可見他並非臨時起案，而是經過一系列的縝密計畫。至於詳細犯案動機，仍有待進一步釐清。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

騎士等紅燈遭割頸身亡！親姊現身慟喊：真希望替你擋這一切

賴清德下令員警「反恐訓練」！石明謹打臉：單警服勤要反什麼恐

從乖學生變殺人魔張文！王浩宇嘆「真的想知道原因」 專家：多做2件事結果可能不同