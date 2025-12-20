張文恐攻釀4死11傷 父母雙手合十低調現身殯儀館

張文父母於今(20日)上午抵達殯儀館進行相驗，過程中雙手合十不發一語。翻攝畫面

台北捷運M7、M8及中山南西商圈，昨（19日）發生恐怖攻擊事件震撼全台，造成4死11傷。隨機砍人兇嫌張文於犯案後墜樓身亡，今（20日）上午10時許，其遺體在台北市立殯儀館進行相驗，張文父母提早約半小時抵達殯儀館，兩人神情凝重、雙手緊握，全程低調不語，隨即進入相驗室，未對外發言。

台北地檢署指出，為釐清本案死因及完整案情，今早同步啟動相驗程序，派出3名檢察官，分別前往馬偕醫院、新光醫院及台北懷愛館，同步相驗蕭姓、王姓死者及張文遺體，盡速確認致命傷勢與死亡原因。

檢警調查，本案共造成4人死亡、11人受傷（含自行就醫者）。其中57歲余姓男子案發時試圖阻擋兇嫌、身受重傷，送往台大醫院搶救後，於昨晚20時7分宣告不治，檢方已於昨晚完成相驗。另名37歲蕭姓男子，案發時騎乘機車行經路口遭砍殺，送往馬偕醫院急救，於晚間20時10分不治；37歲王姓男子則在誠品南西店4樓遭砍傷，送往新光醫院搶救後，於晚間22時13分死亡。犯嫌張文犯後自高處墜樓，送醫急救仍於昨晚19時42分不治身亡。

台北地檢署表示，案發第一時間即指派主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中成立專案小組，指揮台北市警局全力偵辦。雖然張文已身亡，但其犯案動機、是否涉及共犯，以及是否具有組織性行動，仍是檢警後續追查重點，務求釐清整起事件原由，以確保社會安全。

針對相驗作業，北檢說明，昨晚已由外勤檢察官完成余姓死者相驗，今日再動員3組檢察官、書記官及法醫師，全面處理其餘3名死者（含犯嫌）相驗事宜，盼能儘速還原案發經過。

檢警也查出，張文在發動北捷隨機殺人案前，昨日下午15時46分起，曾於林森北路、長安東路一段等至少3處縱火，造成1輛自小客車、1輛貨車及3輛機車毀損；隨後於下午16時57分，再前往中正區公園路租屋處縱火，燒毀3樓陽台雜物。由於起火原因一度不明，警方當時已動員警力處理，張文疑似藉此分散警方注意力。

約半小時後，張文於傍晚17時24分現身台北車站捷運M7、M8出口，丟擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，隨後再轉往捷運中山站發動第二波攻擊，最終衝上百貨公司頂樓墜樓身亡。

此外，針對被害者家屬，犯罪被害人保護協會台北分會於第一時間派出主委、志工及律師到場，陪同家屬進行相驗程序，並提供心理支持與法律協助，協助被害人家屬維護相關權益。



