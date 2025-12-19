張文恐攻釀4死9傷！誠品南西店今停業一天

即時中心／林耿郁報導

27歲恐攻犯張文，在台北車站、中山站商圈，以及誠品等多地傷人，最終導致4死、9人輕重傷的恐怖慘劇，讓社會蒙上一層陰影；誠品南西店宣布今（20）天停止營業一天，讓所有人好好休息，希望大家都平安。

災後修復！誠品生活今晨在臉書發文表示，我們一起面對了如此艱難的時刻。衷心感謝南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助！

「這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！」誠品宣布，讓我們整理心情後再出發，今日12/20（六）南西館將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家；祝願大家心意安寧，闔家平安、健康。



