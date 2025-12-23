張文恐攻隨機殺3男 網瘋猜「和1經歷有關」

張文恐攻事件中，多名男性受害，引發網友討論其作案動機與軍中經歷關聯。（記者張珈瑄／攝影）

台北車站及中山商圈19日發生恐怖攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會，兇嫌張文的作案細節也成為討論焦點，有網友指出，事件中的死者均為男性，並表示當時在現場的女性遇到張文時，被要求往後退，疑似因為女性是弱勢，才沒被攻擊，該說法曝光後，引發討論，網友認為張文的作案動機及目標，可能與其軍中生活經歷息息相關。

原PO於Threads發文指出，北捷恐怖攻擊事件中，3名死亡者均為男性。他表示，有女生在社群平台分享案發狀況，當時和其他多名女性一起在誠品的電扶梯上遇到張文，但張文並未對揮刀，而是要求她們全部往後退，原PO認為嫌犯在行兇時似乎針對特定對象。

廣告 廣告

貼文引發2.9萬人討論，有網友推測，張文可能認為女性相對脆弱，攻擊無法帶來成就感，因此選擇攻擊男性以尋求自我認同，也有人認為張文的行為可能與其軍中經歷有關，「我也有發現，我懷疑會不會跟他的作案動機有關？仇視男性？」、「可能也跟在軍中的經歷有關？」、「應該跟他以前是國軍有關係」。

也有網友持不同意見，指無論張文當下是否挑選性別行兇，殺人行為本身都是嚴重錯誤，「殺人本身就錯，毫無人性可言，說殺人者『至少不殺女生』，但這根本不值得任何褒獎。」

張文曾服役於空軍志願役，任職通訊中隊，有同梯同袍指出，張文與大家相處不佳，經常惹事，2022年疑似為提前退伍，自導自演酒駕事故，隨後被軍方汰除；今年7月又未依規參加教召，違反《兵役法》，遭桃園地檢署發布通緝。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

柯煒林飛台挺《大濛》 奈良美智已2刷

肺癌致死率居冠 證實與空汙有關

李亞萍失智頻發 余祥銓嘆母走不出喪女痛