張文恐攻3人枉死 父母下跪替兒道歉網全哭了：沒人想養出殺人犯

【緯來新聞網】台北捷運日前發生重大攻擊事件，一名27歲男子逃兵通緝犯張文先是在北捷台北車站M7出口丟煙霧彈遭民眾余家昶阻止，當下持刀刺死余家昶後又到中山捷運站商圈進行無差別殺人，事件共造成3名無辜民眾身亡，震驚社會。張文父母昨（23日）相驗兒子遺體時也公開下跪為兒子道歉。

（圖／民眾提供）

張文的遺體23日下午在台北市第二殯儀館進行解剖，相驗過程由其父母到場協助。兩人約在下午1時40分抵達，刻意低調現身，頭戴帽子並配戴口罩，未與外界互動便直接進入解剖室。



至下午4時30分左右，相驗程序告一段落，張文的父母步出解剖室，面對守候的媒體神情哀痛。張父隨後開口表示：「大家好，我們是張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害，對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，我們在此向大家說對不起。」說完後，他與妻子先後鞠躬，並一同下跪，再度鞠躬，連續三次向社會致歉。



完成道歉後，張文父母簡短表示，未來將全力配合司法單位的調查工作，隨即搭車離開現場。對於媒體詢問包括是否曾掌握兒子近況、資金匯款原因，以及後續賠償問題等，兩人均未回應，快步離去。



張文父母下跪照片在網路上瞬間引起討論，網友們紛紛為張父張母求情，希望大眾別追殺父母，不少人在相關新聞連結底下留言「沒人想養出殺人犯」、「兒之過，父母不該全揹鍋」、「放過他爸媽吧」、「張文死了他爸媽面對枉死的3條命也不好過。」



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

峮峮為勝利竟不顧輩分 康康自嘲「會被打死」

林辰唏與7歲帥兒同框 現身兒童公益音樂會落淚