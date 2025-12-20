張文恐攻4死後...竟有人提案「單名禁取、強制改名」 惹怒全網：鄭捷改名鄭捷捷就會變好人嗎

北捷隨機攻擊事件震撼全台，後續卻延伸出「單名與犯罪」的網路爭議，相關立法提案引發大量反彈聲浪。（翻攝畫面）

27歲凶嫌張文昨（19日）在北捷台北車站、中山站一帶投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機砍人，事件最終造成包含張文本人在內4死11傷，震撼社會。隨著案件延燒，網路上卻出現另類爭議，有人將焦點轉向嫌犯「單名」的姓名特徵，相關討論甚至延伸至立法層面，引發輿論譁然。

嫌犯皆為單名？網路出現「姓名標籤化」爭議

事件後，有部分網友注意到，張文的姓名為「單名」，並聯想到11年前轟動整個社會的北捷隨機殺人案件中的鄭捷，以及去年（2024）台中捷運隨機砍人案的洪淨，認為多起重大隨機攻擊事件的加害者皆為單名，進而在社群平台出現「地圖砲式」攻擊，質疑單名與犯罪風險之間存在關聯。

禁止單名立法？公共政策平台提案掀熱議

一名署名「LIN」的民眾，近日在「公共政策網路參與平台」提案，主張應立法「禁止替後代取單名」，甚至建議現有單名者須強制改名。提案內容指出，近年台灣發生的重大恐怖或隨機攻擊事件，加害者多為單名，並以張文、鄭捷與台中捷運案件為例，聲稱「依經驗法則，單名者成為恐怖份子的機率較高」，相關說法迅速引發爭議。

單名等於高風險？Threads 網友反彈聲浪擴大

該提案曝光後，在Threads等社群平台掀起大量反對聲音，不少網友直言此說法缺乏科學依據，並以諷刺方式回應，「所以鄭捷改名鄭捷捷、張文改成張文文就會變好人嗎」「帶著你的邏輯滾出地球==」「超有病……這什麼無差別獵巫行為」「我等等打給陳菊問問」。

此外，有單名的網友難過發文表示：「我喜歡我的名字，這是我父母帶著愛和期待取的名字。」對於有人提案強制單名者改名，甚至聲稱要把單名者當成非法移民處理、像白色恐怖時期的政治犯一樣關起來」，雖該網友認為提案不會通過，但直言「還是感到非常悲傷」。

貼文曝光讓網友湧入留言區力挺：「單名惹到誰？」「所以三個字名字的沒有殺人犯就是了？腦袋有病」「你可以合理懷疑提案的傢伙姓白，單名癡」「到底為什麼要歧視單名 有病」「這什麼腦殘題目？？禁抖音小紅書都還比較有意義」「雖然可以理解目前有很多人會進入情緒高漲的狀態，但即使如此，這提案還是太有病了⋯⋯」

網友點名多位單名公眾人物反問

討論延燒之際，部分網友舉出多位單名的公眾人物反問該提案合理性，包括唐鳳、陳菊、范雲、黃捷等人，認為姓名結構與個人行為之間並無直接因果關係，也有人指出，歷史上涉及重大刑案的嫌犯，並非全數為單名，相關論點再度引發網路論戰。

