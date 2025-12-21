張文想用紙箱逃生？ 警列4關鍵駁斥：過度揣測

張文衝誠品南西頂樓後墜樓不治。（圖／翻攝畫面）

27歲男子張文19日犯下恐怖攻擊，使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續作案後，從誠品生活南西店頂樓墜落不治，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。對此，一名自稱是誠品員工的網友稱，張文跳樓處原本有堆放紙箱，懷疑他是想藉此緩衝逃生，卻因紙箱前日被清走才身亡；而承辦警員私下駁斥，這種說法根本是異想天開。

該網友在Threads發文表示，誠品南西店的回收場平時堆滿紙箱，最多時高度可達成人頭部位置，具有一定的緩衝效果。也有員工說，案發前一天紙箱仍大量堆放，張文疑似事先觀察過地形，評估可藉由跳落紙箱堆來降低高度以便脫逃。

然而，有承辦警員私下指出，以張文的行動及現場環境判斷，他想藉紙箱逃生的可能性極低。首先，張文墜樓高度約5層樓高，且是開放空間，下方為收費停車場，附近沒有其他樓層可供他跳躍，加上一般人不會認為紙箱具備足夠緩衝力讓人倖免；其次，堆放紙箱處上方其實還有鐵皮遮蔽，就算紙箱沒有被清掉，從頂樓也無法看清下方是否有紙箱。

警員也提到，張文在捷運中山站外犯案後，衝進了誠品西南店，如果他想逃，應該要選擇從開闊的大街上離開，反而跑進封閉式建築，增加脫困難度；不僅如此，張文墜樓前把身上的眼鏡、手錶、護膝一一脫下並擺放整齊，雖有網友認為此舉是在減輕重量以便逃生，但這其實與輕生者會把手機等物先擺放在現場的狀況類似，否則護膝理應更能保護自己，沒必要先脫下再墜樓。

警員認為，張文要藉紙箱跳樓逃生的可能性不大，多屬網友過度揣測，目前依照現有事證研判，張文是自行翻越圍牆墜樓，只能判斷他不是失足，至於是逃生失敗還是畏罪自殺，警方仍難以判斷。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

