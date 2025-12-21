張文想用誠品後巷紙箱堆跳樓逃亡？警研判：他就是想要跳

27歲男子張文的恐怖攻擊行為造成民眾3死9傷2命危，他自己則是在誠品南西店頂樓墜下身亡，外傳他想利用該百貨公司平常在防火巷內堆置的紙箱用來跳樓逃亡，但警方從張文邊逃邊脫護具、戰術背心的舉動來看，研判他「就是想要跳」。

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

警方從監視器畫面跟現場的環境條件，推翻外傳張文想跳紙箱逃生的說法，表示因為紙箱並不是能承受重量的物品，一般人的認知中，也不會認為從6樓的高度跳下時，可以靠紙箱減緩衝擊保命，如果張文真想逃大可以從1樓離開，且紙箱上面還有鐵皮遮著，他墜樓的地方也不容易「對準」紙箱跳下。

最後墜樓身亡。（圖／黑色豪門企業）

雖然張文有被查出，在案發（19日）前1天，曾經到誠品南西店這邊「場勘」，還詢問服務台是否能到頂樓「拍片」，但最後被拒絕，因此外傳他可能是想先算好逃生路線，但警方調查，張文犯案後上到南西店頂樓後，就把眼鏡、手錶、刀械、戰術背心跟護膝通通脫掉，若是要跳樓逃生何需脫掉這些，反而跟一般跳樓自殺的人，會事先把個人物品整理擺放在現場才跳下的習慣極為相似，且細看張文的行動並不匆忙，相當「從從容容」，等警方衝到頂樓時他已翻越欄杆墜下，研判整個跳樓行為並不是要逃，而是「他自己的選擇」。

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

