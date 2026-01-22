張文愛慕女同學已移民美國 親揭私下真面目

1219北捷隨機殺人案凶手張文。（圖／警方提供）





2025年12月發生北捷隨機殺人案，嫌犯張文共奪走包括自己在內的4條人命。隨著調查進入鑑定階段，專家逐步揭露張文的過往，發現他曾暗戀一名女同學，而該名同學也出面談及他當時的為人。

孤狼式犯罪計畫

中正大學犯罪防治系教授許華孚在21日的治安調查發表會中提到，針對凶手張文的動機鑑定結果顯示，這是一場典型的孤狼式表達暴力犯罪。張文雖然對當年的鄭捷展現出高度崇拜，但他的犯罪手法更為縝密，籌備期長達2、3年的時間。許教授分析，張文並不屬於單純的反社會人格，而是在長期孤立與心理扭曲下，選擇透過極端的暴力行為來向社會發聲。

暗戀女同學透露無異常

為了拼湊張文從正常人轉變的關鍵點，專案小組甚至遠赴美國尋找張文國中時期暗戀過的女同學。這名女同學在畢業後就移民美國並步入婚姻，與張文斷絕聯繫多年，兩人並無交往。然而，在訪談過程中，這名女子對張文的印象與現狀大相徑庭。她透露張文在國中時期表現相當正常，並無任何怪異或暴力的舉動。

親哥哥恐懼弟弟

在警方偵辦過程中，張文的親哥哥吐露了家庭內部隱藏多年的恐懼。他回憶張文從國中時期就有暴力傾向，曾經持噴漆BB槍射擊，而自從高一發生鄭捷案後，張文的性格徹底崩壞。張文不僅時常將殺人掛在嘴邊，眼神也變得冷酷異樣，甚至曾對親哥哥親口威脅說「別以為你是我哥，我就不敢殺你」。這種極度的不安全感，導致哥哥去年在籌辦婚禮時，強烈要求母親絕對不能邀請張文出席。哥哥當時深怕張文會在婚禮現場動手，對自己或新婚妻子造成生命威脅。

