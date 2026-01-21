張文愛慕1女同學！女方結婚移民美國 首度揭他「私下真面目」

社會中心／綜合報導

張文去年底在台北車站、中山商圈發動無差別攻擊，釀成4死11傷。由於張文墜樓身亡，儘管身揹8罪，仍予以不起訴處分。參與鑑定的中正大學犯罪防治學系暨研究所教授許華孚今（21日）受訪透露，張文國中曾仰慕一名女同學，對方如今已結婚移民美國，專案小組到美國查訪，女方也透露張文國中時的狀況。

張文犯下隨機殺人案，電腦暗藏「越南屠夫分屍案」的資料夾。（圖／翻攝畫面）

許華孚今出席「114年全年度民眾對警察維護治安工作滿意度之調查研究」，接受媒體訪問指出，張文一輩子沒有交過女朋友，但國中時期曾仰慕一個女同學，但兩人後來沒有交往，女同學後來嫁人移民美國，兩人也斷聯。專案小組為求慎重，還派人到美國查訪釐清張文國中時期的狀況，該女同學透露「張文國中時期看來正常，並無特別怪異狀況。」

張文仰慕一個女同學已結婚移民美國，專案小組到美國查訪，女方也透露他國中時期的狀況。（圖／翻攝自我是中壢人臉書）

27歲張文犯下隨機殺人案，釀4死11傷慘劇，他最終墜樓身亡，檢警追查其犯案動機，發現他刻意燒毀的電腦裡，竟暗藏多筆毛骨悚然的訊息，其中包括針對「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等關鍵字，累計1搜索810筆紀錄。另外，還包括建立了一個「越南屠夫分屍案」的資料夾，並取名為「Dead」，裡面裝滿恐怖分屍照。檢警研判，張文此舉無疑加劇了「無差別攻擊的意念」。



