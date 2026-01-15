張文愛看暴力案件 「Dead」資料夾收集越南屠夫新聞

越南警方日前逮捕「越南屠夫」嫌犯。（圖／翻攝自諒山省警局X）





越南發生一起駭人聽聞的殺人案！一名曾任公務員的男子「段文生」，殺害在網路上認識的男子「阮春達」，而且還把整段殘忍殺害的過程拍成影片，賣到暗網上。恐怖的殺人過程在網路上瘋傳，網友們也自發組成「網路偵探」，共同追查這起案件。最後警方也將這名「越南屠夫」「段文生」依殺人罪逮捕。

整起事件要回溯到2025年7月，當時網路上瘋傳多段戴著面具的男子，殘忍殺害另一名男子的影片，引發譁然。網友也開始當起「鍵盤柯南」，從死者和兇手身上的各種蛛絲馬跡拼拼湊湊，最後追出兩人的身分，分別是1989年出生的死者阮春達，以及曾擔任過公務員的兇嫌段文生。

越南新聞片段報導：「段文生曾任諒山省第四市場管理隊副隊長。消息傳出後，他的前上司都感到非常震驚，表示段文生看起來是個守法，在工作上評價不錯的人。」

據越南媒體報導，段文生與阮春達於2020年在網路上認識。去年1月，兩人約在段文生的工作場所見面，當天阮春達就被殺害。段文生為了滅證，還分屍烹煮，手段極為慘忍。而且犯案後，他仍若無其事繼續生活。

這段慘忍影片會被公開，竟是段文生以100美元（約3千多元台幣）賣到暗網上。影片開始流傳後，越南警方表示，死者阮春達疑似自願被殺害，即便如此，段文生仍被依殺人罪遭起訴並拘留。警方也強烈呼籲，外界不要再轉傳相關影片與照片，違者將依法受到嚴厲處理。

