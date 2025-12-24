張文成魔原因曝！哥「手寫信」曝弟求學、軍中遭霸凌：無法承受壓力

記者羅欣怡／台北報導

疑似張文的哥哥，在台北捷運現場獻花。（圖／三立新聞）

27歲的張文19日在台北捷運、中山站商圈無差別殺人，最後墜樓終結生命，他的爸媽代替兒子跪下雙膝向社會道歉，這一幕也引發各界討論。有網友今（24日）發現，在台北捷運的案發現場，有一束白花署名為「張嫌兄長」，卡片上寫滿向余家昶和余媽媽致敬的文字，文中也提到張文疑似在成長過程、當兵時期都遭到霸凌，無法轉換情緒而鑄下大錯，最後的署名他刻意不寫弟弟的名字，則是以「張嫌兄長」自稱。

在一片花海中，一束署名「張嫌兄長」的花束，格外引人注目。（圖／三立新聞）

署名「張嫌兄長」的卡片全文：

To英雄余家昶、余媽媽：

或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。

這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？

卡片上署名「張嫌兄長」。（圖／三立新聞）

但...家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已...

我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這些混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。」

by張嫌兄長

