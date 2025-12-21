「張文我兄弟…下一個高雄車站」 發文網友抓到了！涉恐嚇公眾5萬交保

警方進駐高雄車站，加強戒備。（翻攝畫面）

台北車站和南西商圈19日隨機砍人案震驚社會，造成無辜民眾3死11傷，凶嫌張文最後墜樓身亡。案發不久後，Threads上竟有人自稱與張文同個組織，發文恐嚇「下一個地點高雄車站」，預告於耶誕節動手。經專案小組追查，警方昨晚（20日）PO文者陳姓男子拘提到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳。

橋頭地檢署表示，檢方獲報Threads上有人留下「主角張文是我兄弟，我們視同一個組織…下一個地點高雄車站，敬請期待」「社會病態交給我們來重整」「12/25日會有更大的事件等著你們」等恐嚇公眾安全言論，隨即指揮調查局資安站及高雄市調查處鳳山站偵辦，並在高雄車站、高捷各站佈署警力。

身分不明的網友在社群上聲稱是張文同組織好兄弟，還預告犯案引起警方關注。（翻攝畫面）

據悉，陳男為躲避IP追查，多次變造登錄位置掩飾網路足跡。不過警方掌握其住處後20日執行搜索，將他拘提到案。訊問檢察官認為陳男涉犯恐嚇公眾等罪，諭知5萬元交保候傳。

另外，高檢署為避免恐攻再次發生，已責成全國各地檢署成立防範恐攻應變小組，橋頭地檢署已由主任檢察官及檢察官與轄區警調廉移民署等單位成立聯繫平台，隨時保持溝通聯繫並分享情資，以預防恐怖攻擊事件發生， 保障民眾安全；檢方呼籲民眾切勿於網路或社群媒留言或轉傳恐 嚇公眾安全言論，以避免造成民心恐懼及影響社會安定。

