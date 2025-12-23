「張文我的人」高雄男是老面孔 黑歷史恐嚇前科累累

張文大規模隨機攻擊，造成3位無辜民眾身亡，卻有人發文模仿言論。（圖／東森新聞）





台北捷運19日發生張文隨機投擲煙霧彈並持刀攻擊事件，造成4死11傷後，社會氣氛持續緊繃，近日各地接連出現恐嚇貼文，引發警方高度戒備。高雄一名30多歲蘇姓男子，日前在社群平台發文影射相關重大暴力案件，甚至揚言要執行所謂的「鳳山行動」，聲稱要炸毀高雄小港機場，航空警察已介入處理。

蘇男21日在臉書發文，內容提及「張文、鄭捷等人都是我成立的專案小組」，並轉貼張文犯案新聞，聲稱「犯案者都是我的人」，還多次提到要發動行動，包含「炸小港機場」、「改成鳳山行動」、「跨年夜會有更大事件」等字句，內容充滿威脅意味。

廣告 廣告

航空警察局接獲通報後，立即會同高雄市警察局刑事警察大隊與鳳山分局成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。警方鎖定蘇姓男子（30餘歲，設籍高雄市鳳山區）涉有重嫌後，將其拘提到案。蘇男到案後坦承貼文出自本人，但辯稱並無實際要攻擊高雄小港機場或其他地點的意圖，警方搜索其住處，也未發現任何爆裂物或危險物品。

警方表示，後續將進一步釐清蘇男是否與張文或其他恐嚇案件有實際關聯，或僅是跟風模仿散布不實言論。全案已依涉嫌恐嚇公眾罪及違反《民用航空法》第105條規定，將蘇男移送高雄地檢署偵辦，已遭高雄地院裁定羈押。依規定，散布足以危害飛航安全的不實訊息，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

累犯？四叉貓揭黑歷史

此外，網紅四叉貓也在社群平台指出，蘇男過去就曾多次涉及恐嚇案件，已是累犯，且有在中職球場鬧事的紀錄，被部分網友暱稱「小日本」。四叉貓也提到，先前台大「發雞排、珍奶」跳票事件中，蘇男曾現身現場受訪抱怨，其外型特徵與言行都相當引人注目。

對於各地頻傳模仿攻擊，法務部表示，檢警調及相關單位將強化偵辦，嚴防模仿攻擊擴散，確保社會安全。在防堵網路模仿與恐嚇言行方面，也會即時介入調查。呼籲民眾勿知法犯法。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

張文密謀1年8個月 谷歌地圖紅框標記「攻擊」地點

男大生轉傳「張文我兄弟」涉恐嚇喊想提醒 親友幫喊冤

白衣騎士馬路上遭張文重傷亡 網籲：他也是救人英雄

