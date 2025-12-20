張文戴防毒面具犯案 高大成推測：想完成犯罪計畫

27歲男子張文昨（19日）犯下縱火案、重大兇殺案後墜樓亡，回顧案情，法醫高大成認為，他在犯案時攜帶防毒面具，看似想完成犯罪計畫，且行前還將租屋處燒毀，看起來是想湮滅證據。

回顧這起事件，張文昨天下午先在中山區林森北路三處縱火，接著又騎乘Ubike回到中正區公園路的租屋處變裝，下午4時53分離開租屋處時縱火，接著便步行前往北車M8，並在M8及M7之間的出口丟煙霧彈，之後又前往千慧旅館再次變裝及拿裝備，前往誠品南西犯案，最後逃竄誠品頂樓跳樓，送醫搶救後宣告不治。

針對張文的犯罪行為，高大成認為，一口氣買了那麼多汽油彈 還把房子給燒了，就是要湮滅證據，應該還是想要逃跑的，再者，他在犯案時思緒清晰，推測應該不是思覺失調。

高大成觀察到，張文在犯罪時仍戴著防毒面具，推測他是想將犯罪計畫完成，他認為，如果作案後要是逃逸，不可能主動尋死，應是逃到頂樓發現無路可逃，最後才決定跳樓。

