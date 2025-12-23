張文手機通聯0紀錄！名下2組門號都欠費 只靠網路跟1人聯絡

社會中心／陳韋劭報導

張文近1年沒有手機通聯記錄。（圖／翻攝畫面）

北市日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文疑畏罪墜樓身亡，警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終沒找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，經查，張文名下有2組手機門號，其中遠傳電信門號因欠費被停話，中華電信部分雖有欠費但仍可使用，不過張文已近1年沒有電話通聯記錄，完全斷絕用手機對外聯絡。

警方調查，19日傍晚5時許，張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈、砍殺路人及逛百貨民眾，最後從誠品南西店頂樓墜樓身亡，釀4死11傷悲劇。

廣告 廣告

張文犯案前騎車進行勘查。（圖／翻攝畫面）

警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終未找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫。為了追查張文是否有共犯，警方展開手機通聯調查，經查，張文名下曾有2組手機門號，其中遠傳電信部分，已因積欠費用遭停話，另一組中華電信門號，雖有2千多元欠費，但通話、網路都可以正常使用。

警方表示，自2025年起，張文就未使用手機和他人通話，因此沒有相關通聯紀錄，僅平板電腦有使用網路上網購物，另傳訊給房東告知已繳每月房租1萬7千元及水電等訊息，初步研判張文是「孤狼式犯案」，作案前幾乎與外界斷絕聯繫，甚至連家人也都找不到他。

更多三立新聞網報導

張文謀劃隨機殺人！網購刀械、煙霧彈行兇 領貨影像曝光

張文執行「浴血任務」！北捷揮刀殺人釀4死11傷 擁13把刀械來源曝光

找到人了！民眾遭張文砍傷險死 台大父女檔醫師現場搶命回魂

「北捷刀魔」張文奪3命墜樓亡 檢警23日解剖釐清死因

