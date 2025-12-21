「張文手法特殊」監視器比對難度增 北捷將強化1事

北捷台北車站及中山商圈19日發生恐怖攻擊事件，造成4死11傷，據傳捷運警察在調閱嫌犯張文的逃逸路線時，發現部分監視器無法顯示畫面；對此台北捷運總經理黃清信今受訪證實，確實有一組硬碟在事發前一天故障，其他三組仍正常，張文的行兇過程、動線與時間點均有完整紀錄，但張文作案過程中曾變裝並使用煙霧彈，增加辨識與比對難度，需要更多時間調閱影像，強調張文的作案手法特殊，將針對這類型犯罪加強研究，以提升應變速度與效率。

台北市長蔣萬安今（21）日上午再度召開「1219事件緊急維安應變小組會議」表示，捷運站內所有監視器皆設有多重備援系統，由主機統一控管，以保障影像完整性。

廣告 廣告

台北捷運公司總經理黃清信表示，板南線B2共有四組監控主機，設計時即考慮備援機制，萬一一組出現異常，仍可透過其他三組交叉比對，此次確實有一組在事發前一天發生磁區故障，但報修後已正常，強調嫌犯行兇過程的完整畫面仍有紀錄。

但黃清信說，嫌犯作案時不僅變裝，還使用煙霧彈，增加辨識與比對難度，因此警方需要更多時間調閱影像，包括張文整個行兇路徑從捷運台北車站M8出口進站，到中山站及中山地下街，再到地面層的動線、時間點均有完整紀錄，可供追溯分析。

黃清信也提到，張文的作案手法特殊，將針對這型態犯罪手法加強研究，更有效掌握狀況並迅速應對。

更多中時新聞網報導

吳宗憲心痛北捷恐攻 嘆台灣教育要加強

宋柏緯愛情觀變成熟 功臣竟是ChatGPT

張震接任金馬主席 以阿甘精神自勉