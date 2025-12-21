張文扔煙霧彈又隨機殺人 警嘆：報案時沒人說有持刀

台北捷運隨機攻擊案嫌犯張文於19日接連在北車M7出口、中山站及誠品南西店發動攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷慘劇。有員警指出，民眾報案時沒提到嫌犯持刀，警消趕抵現場也不敢置信「怎麼會有一個人OHCA？」感嘆報案時民眾的描述很關鍵。

根據《聯合新聞網》報導，有員警指出，當時110接獲民眾通報，僅說「有人在施放煙霧彈」、「煙霧瀰漫」等語，沒提到有人持長刀，警消趕抵現場才驚見有人OHCA，事後才得知是持刀隨機傷人案件。員警感嘆，「民眾報警時描述的線索很關鍵」，但也納悶，當時北捷星巴克有很多人都看到嫌犯持刀，「怎麼會沒有人報警？」

