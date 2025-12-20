張文拿長刀猛衝「為何一堆人不跑」？教授吐背後原因

生活中心／周孟漢報導



昨（19）日27歲張姓嫌犯在北捷台北車站、中山站投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機攻擊，造成包含嫌犯在內4死11傷，震驚全台，網路上也流傳許多現場畫面，其中就有不少人質疑，為何這些受害者在看到嫌犯持刀後全不逃，反而呆呆待在原地？對此，北教大副教授郭葉珍特別解釋，坦言在遇到這樣的情況時，當下大腦在一瞬間收到了太多衝突訊息，「理性系統還來不及接手，所以身體就先停在原地」。





台北捷運台北車站、中山站一帶19日驚傳隨機砍人事件。（圖／翻攝畫面）

北教大副教授郭葉珍今（20）日透過臉書發文，談及有人看了台北車站和中山站發生的恐攻事件後，問「碰到這種事怎麼不快跑呢？」她坦言自己有類似經驗，知道為什麼動不了，透露大學的時候在西餐廳駐唱，當時正逢週年慶，結果突然聽到氣球破掉的聲音，接著是尖叫聲。

有不少人質疑，為何這些受害者在看到嫌犯持刀後全不逃，反而呆呆待在原地。（圖／翻攝畫面）





郭葉珍指出「我愣了一下，本能的站起來，我看到趴在地上的同事，我的腦子似乎是不曉得要怎麼處理這些訊息，所以身體維持著呆立的狀態，同事緊張的對我招手，我回過神後往辦公室奔跑，後來被同事唸了一頓，當時殺手是有目標的，沒打算繼續，我才沒有變成移動的活靶，我應該要像我的同事一樣趴下來」。

郭葉珍認為，「之所以會不知道要跑，是因為大腦在一瞬間收到了太多衝突訊息」。（圖／翻攝畫面）





事後郭葉珍也納悶，「為什麼我同事都知道要趴下來？」這才知道因為同事在林森北路很久了，已經有防範意識，要應變這類突發且威脅到生命的事件，靠的不是聰不聰明，「而是有沒有學過、練過」。她表示「之所以會不知道要跑，是因為大腦在一瞬間收到了太多衝突訊息：聲音不合理、畫面不合理、情境不合理，理性系統還來不及接手，所以身體就先停在原地」。





郭葉珍認為「多談、多練」，就有望在危急之下做出的明智的決定。（圖／翻攝畫面、Threads ＠cherryfoot）





郭葉珍認為，自己當時會站起來，是因為腦子還在試圖把「氣球聲（槍聲）」、「尖叫」和「同事趴下」拼成一個合理的故事，「在故事完成之前，身體是不會動的」；至於那些立刻趴下來的人，林森北路早已教會他們的是「不合理的聲音＝危險」身體早就知道答案，不必再思考。不過，究竟要怎麼在危急之下做出的明智的決定呢？她則認為是「多談、多練」，感性寫下「那麼下一次，當不合理的聲音出現時，也許就會有更多人，少一秒鐘僵住，多一秒鐘保護自己」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文拿長刀猛衝「為何一堆人不跑」？北教大副教授曝「親身經歷」吐原因

