張文持刀殺進誠品南西！ 員工「補貨躲劫」親睹民眾竄逃

27歲男子張文昨（19日）接連在北車、中山商圈犯下多起傷人案件，最終墜樓身亡，不少民眾目擊事發經過，至今仍是驚魂未定，一名在誠品南西店工作的女員工就提到，當張文闖進大樓時，自己剛好在梯間補貨，期間還收到店長的電話要她「好好躲著」，直到警方前來疏散人群。

張文在中山站隨機砍殺路人。（圖／threads@_tonyun授權提供）

回顧這起事件，張文先是在北市公園路的租屋處縱火，隨後於台北車站M8出口投擲煙霧彈並持刀行兇，導致多人死傷，接著又徒步前往南京西路上投擲煙霧彈、持刀闖進誠品南西店造成恐慌，最後一路竄逃至頂樓墜樓身亡，這起事件至今累積4死9傷。

一名在誠品南西店工作的女員工，事發後驚魂未定地分享，自己事發當下剛好在梯間補貨，後來接到店長的電話，要她好好躲著，過沒多久有3名客人顫抖著雙手，便要他們一起躲在梯間，憶起當時的情況，她說：「那時候不清楚兇嫌到底在哪一樓，又聞到陣陣的煙味，聽到外面的騷動跟警車、消防車鳴笛聲，真的很害怕。」

女員工表示，直到聽到消息警察在協助疏散，才抖著手指示客人一起往下跑，在逃出生天後，她便一路走到隔壁棟百貨，直到這時，她才忍不住潰堤大哭。

女員工將這段經歷在網上曝光，不少網友紛紛留言安慰她：「你好勇敢，還協助了其他人」、「我覺得誠品南西的同仁素質都好高，感謝你們協助大家」、「妳跟店長真的很棒」。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

