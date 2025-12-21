張文持刀砍人「為何一堆人不跑」？教授曝經歷：不是不夠警覺

社會中心／許智超報導

嫌犯張文19日在北車、中山商圈朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人。

27歲嫌犯張文19日在台北車站、捷運中山站及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，最終連同嫌犯本人在內，整起事件造成4死11傷。事件曝光後，不少人疑惑「為何現場的人看到長刀卻沒有立刻逃跑？」對此，國北教大幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍分享自身經歷，同時指出，人當下動不了並非不夠警覺，而是大腦瞬間接收過多衝突訊息，啟動保護機制，才導致身體僵住。

郭葉珍日前在臉書發文表示，她大學時期曾在西餐廳駐唱，某次餐廳舉辦週年慶活動，她唱歌到一半，突然聽到像是氣球破掉的聲音，接著是尖叫聲，當下本能站起身查看，卻發現周邊的同事全趴在地上，而她一時之間無法消化眼前的狀況，整個人僵在原地，直到同事向自己招手，才回過神往辦公室方向跑，事後被對方唸了一頓，「當時殺手是有目標的，沒打算繼續，我才沒有變成移動的活靶。」

廣告 廣告

郭葉珍指出，面對這種突如其來、威脅到生命的事件，關鍵不在於聰不聰明，而是有沒有受過訓練與演練。她說，當下會無法反應，是因為大腦在一瞬間收到太多衝突訊息，聲音、畫面與情境都不合理，理性判斷系統還來不及接手，所以身體就先陷入僵住的狀態。

至於現場同事為何第一時間就趴下，郭葉珍說，不少人是長期在林森北路一帶工作，面對突發狀況早有一定的防範意識，那些立刻趴下來的人知道「不合理的聲音＝危險」，因為身體早就知道答案，不必再思考。她強調，危急時刻如何做出明智的決定，只有多討論與多演練，也許當不合理的聲音再次出現時，就會有更多人少一秒鐘僵住，多一秒鐘保護自己。

三立新聞網提醒您：

不良行為，請勿模仿！

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

與張文對視「秒衝來砍人」！他差3步倒血泊 悚憶：若沒閃掉就是我

張文刀刀要害太恐怖！高大成分析「仿鄭捷手法」不同點：就為了能逃

隨機攻擊引恐慌「小橘書」這4頁超有用！台中人沒收到急了 內政部解答

遇隨機傷人怎自保？粉專列「2小物」可保命 3字原則曝光

