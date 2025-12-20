張文持刀闖百貨掀轟動！員工、民眾目擊 誠品南西今休館一天

27歲男子張文昨（19日）接連在北車、中山商圈犯下多起傷人案件，甚至持刀闖入誠品南西店，竄逃至頂樓後墜落身亡，事發當時，不少位於百貨內的員工都目睹這一刻，至今仍驚魂未定，對此，誠品南西店今凌晨發文宣布，今天將會休館一天，「讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。」

張文昨天持刀傷人，最後闖入誠品南西。（圖／翻攝畫面）

桃園市27歲男子張文，先前曾因未接受教召涉犯「妨害兵役」遭通緝，昨天接連現身台北車站及中山商圈，不僅持刀殺人，還拿煙霧彈到處丟，接著持刀闖入人潮最洶湧的誠品南西店，在百貨內持刀亂竄，最後逃上頂樓墜落身亡，這一連串的事件，一共造成4死9傷。

事發當下，警方隨即趕抵誠品南西進行人員疏散，不少員工及民眾目擊這一切，至今仍驚魂未定，對此，誠品今天就發文指出，「衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助。」

誠品也宣布，南西店今天將暫停營業一天，「讓我們整理心情後再出發，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。」

