張文持刀隨機攻擊 路人直擊慘況！傷者倒下吐：跟我爸媽說我愛他們

北捷隨機攻擊嫌犯闖進中山站誠品生活百貨，持刀亂砍路人，有目擊者看到被砍傷者倒下，上前聽到對方表示，「記得跟我爸媽說我很愛他們」。（圖／翁靖祐攝）

台北車站今（19）日傍晚發生震驚全台的重大隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文先在北捷板南線M7出口外投擲煙霧彈製造恐慌，砍傷一名男子後，轉往捷運中山站外丟煙霧彈和持刀砍人，警方統計，造成3死6傷，張文遭警方包圍後墜樓身亡。有路人直擊傷者倒地，上前幫忙止血，對方被送醫前還請他跟其爸媽說「我愛他們」。

張文持刀闖入台北捷運中山站旁的誠品百貨大樓隨機攻擊路人，造成恐慌。有民眾在社群Threads發文表示，自己在中山站附近工作，下班後想說逛一下再回家，結果在誠品生活3、4樓的時候，先聽到2個女生衝進商店裡大喊「有人拿刀」，讓在場所有人都嚇了一跳。

廣告 廣告

原PO表示，他馬上往店外看，有一群人逃亡似地往另一個方向奔跑，沒幾秒就有一個全身黑衣的男子手持一把刀，沿路看到落單的人就砍，他親眼目睹黑衣男砍傷一個人後繼續往前走，離開後還一度回頭看。直到黑衣男走掉，原PO一群人衝向被砍的傷者，他倒在地上，一夥人脫下外套幫忙止血，並聯絡110和119。

過程中傷者逐漸失去意識，在倒下前脫口，「記得跟我爸媽說我很愛他們！」原PO當下馬上跟傷者說，「你不會死！撐下去！」不久後救護人員終於趕抵，地上都是血跡，原PO的手也沾染了些許，不禁想著，「若當時我不在店裡面而是在通道上，他是不是就朝我這衝過來了呢？」最後他也在回家途中，忍不住哭出來，感嘆「真希望當下可以阻止那個人就好了」。

文章一出，引起許多網友留言表示，「不要自責，你幫了很大一個忙，超厲害」、「謝謝你願意挺身而出，已經做了當下能做的事了！」、「謝謝你，也要照顧好自己的心」、「感謝你的即時相助，這次事件想必讓你受到不小驚嚇，若近期發覺自己出現失眠、疲勞、頭痛、心悸、焦慮、易怒、悲傷、注意力不集中等身心症狀，可以洽詢身心科或者使用政府提供之免費心理諮商方案，或許能協助你減輕此事件對生活帶來的影響喔，希望你一切平安」。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北車恐攻犯嫌妨害兵役遭通緝 國防部發聲：不是逃兵

快訊／北車放煙霧彈後砍人！他見義勇為上前阻攔後重傷 送醫仍回天乏術

快訊／犯嫌北車放煙霧彈逃逸 潛逃進百貨公司又砍3人