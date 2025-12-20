張文持刀、投彈鬧北車！星巴克鐵門降 知情者：觸發防護機制

桃園市一名27歲男子張文昨（19日）跑到北車M7出口投擲煙霧彈，並持刀攻擊，事發當下，位於捷運站外的星巴克馬上將鐵捲門拉下，避免民眾遭受進一步的攻擊，此舉事後獲得民眾盛讚，後續有網友則是解惑，其實這是捷運站的防護機制，連動控制系統讓鐵捲門自動下降。

張文在北車投擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

張文昨天先至北車M7出口投擲煙霧彈，過程中還持刀傷害一名上前阻止他的57歲余姓男子，導致余男左肺及左心受到約5公分的穿刺傷，送醫搶救後宣告不治，而事發當下，也有不少民眾紀錄到張文作案的經過，只見整條走道全是煙霧，險象環生。

事發當下，有民眾就直擊，當煙霧瀰漫之後，M7出口旁星巴克的鐵捲門便下降，形成一道保護網，大讚星巴克員工機警，成功將手裡持刀、煙霧彈的張文阻擋在店外。

後續有網友就透露，其實鐵捲門會往下降，是北捷車站的偵煙器偵測到煙霧，自動連動控制系統，讓鐵捲門作動自動下降。

不過也有網友認為，當時在現場的一些民眾，危機意識顯然不夠，紛紛留言：「看到有人拿刀還在拍照」、「危機意識低到離譜」。

