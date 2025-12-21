張文持利器闖中山商圈 美妝店機警引民眾入店避難

台北市 / 綜合報導

在這場隨機殺人案中，我們也看見有店家臨危不懼地伸出援手！當時凶嫌張文正在中山區商圈拿著利器四處揮舞之際，有一間在附近的美妝店，機警察覺到事情不對勁，在第一時間把人潮引進店裡，並把自動門上鎖。而我們也獨家訪問到老闆，他表示當下馬上安撫民眾的情緒，叫他們放鬆、不要緊張，還說這是強化玻璃，凶嫌絕對進不來，這些舉動也感動了不少人。

逛街民眾慌張地，往前方逃竄，數十人突然在騎樓上拔腿狂奔，美妝店老闆 Barak Rotman說：「他(路過民眾)告訴我發生了什麼事。」業者不清楚狀況開口詢問，驚慌失措的民眾，全數湧入美妝店內，店員決定在第一時間，趕快把人引進店內保護他們，當下凶嫌張文就在中山區街頭，手持長利器對著無辜民眾，四處揮舞砍殺。

廣告 廣告

民眾說：「有人倒地。」業者當下立刻將鐵門拉下，10個民眾驚魂未定，但終於在安全的地方等待，撿回一命民眾也發文感謝美妝店業者，出手相救。美妝店老闆Barak Rotman說：「我聽到有人拿著刀殺人，在商場那邊，然後我(起初)也不知道怎麼回事，開始大家跑進來店裡面，想要躲進來。」

華視新聞記者孫宇莉說：「事發當下，店員反應非常迅速，除了讓不少民眾進到店內躲避之外，立刻將店裡面的自動門給上鎖，並且不斷安撫大家，說這是強化玻璃，外頭的歹徒絕對進不來。」民眾也表示，雖然店家離誠品南西有一段距離，但當時根本不知道凶嫌跑去哪，也有警察在旁邊追一堆人在跑，很怕突然被砍或被跑的人撞倒在地。

美妝店老闆Barak Rotman說：「我叫他們(民眾)放鬆，不要緊張，要冷靜。」一場冷血的隨機殺人案，患難中也看見店家臨危不懼保護民眾，不平靜的這一晚，他們救了很多人。

原始連結







更多華視新聞報導

張文超過一年無薪資申報紀錄！ 警持續追查金流

北市鬧區隨機殺人案警動員 救傷患+持槍圍捕嫌犯

哀悼放自家飲料「露品牌」挨轟！ 連鎖飲料店董事長致歉

