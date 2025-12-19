張文持「M18煙霧彈」攻擊釀4死！網路650元買得到 業者：合法不下架

社會中心／綜合報導

網路就能買到張文所使用的生存遊戲M18煙霧彈，一顆價格約650元至900元，賣家強調「此產品為合法商品」。（圖／翻攝畫面）

恐攻兇手張文今（19）日傍晚五點多，在台北車站內M7出口丟擲多顆煙霧彈，1位民眾上前制止被砍死亡。張文接著持長刀至北捷中山站外隨機殺人，又丟擲煙霧彈，再闖入誠品南西店砍人，最後墜樓輕生不治。目前共造成4死6人輕重傷。網路就能夠買到張文所使用的生存遊戲M18煙霧彈，一顆價格約650元至900元，賣家也強調「此產品為合法商品」。

張文在台北車站內、中山站外丟擲多顆M18煙霧彈，接著持長刀隨機殺人釀4死6人輕重傷。（圖／翻攝畫面）

張文使用的生存遊戲M18煙霧彈，可持續發煙85秒至100秒，網路上一顆價格約650元至900元。據販售網頁介紹，此產品採用無爆炸配方，可產生高密度白煙，適用於拋擲訓練、掩蔽演練與任務模擬操作，外型逼真、安全可控，廣泛應用於軍警訓練場域與戰術比賽中。此外，有網友詢問相關業者是否該下架此產品？業者則強調「此產品為合法商品，若有人拿來做個人的非法行為，實在管不著。」

廣告 廣告

網路就能買到張文所使用的生存遊戲M18煙霧彈，一顆價格約650元至900元，賣家強調「此產品為合法商品」。（圖／翻攝自K.T.Tactical 戶外用品社臉書）

根據《中央社》報導，曾參與多次關鍵基礎設施演練的國防院學者蘇紫雲建議，應實名制購買相關產品，以兼顧登山、生存遊戲等合法使用權，同時在短期內應仿效歐美國家於相關設施提升「見警率」。國防部稍早表示，張文因113年11月空軍憲兵警衛營教召未到，後備指揮部依《妨害兵役治罪條例》移送地檢署偵辦；另其所用之煙幕彈非國軍制式裝備。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

30歲「健美8連冠」國手猝死！流感引心肌炎 網：恐和打類固醇有關

館長健身「沒拿好槓鈴」重擊胸口身亡！起身幾秒內倒地 監視器畫面曝

張文隨機殺人4死！他被砍失去意識前 喊：「記得跟爸媽說我愛他們」

北市隨機殺人至少4死！鄰居曝兇手張文「自小乖巧」：但鮮少與人熟識

