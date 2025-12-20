張文揮刀闖誠品！交警掏槍追捕「密錄器錄畫面曝」 民眾呼救：有人流血

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者林盈君／台北報導

19日晚間，27歲男子張文隨機攻擊，從台北車站M7出口犯案後，再徒步跑到北捷中山站外，之後衝進誠品南西店內，期間丟擲煙霧彈、汽油彈，又持30公分長刀揮舞，導致3位民眾傷重不治，最後他一路跑到誠品南西，從頂樓墜落身亡。而張文到中山捷運附近時，當時正在路口值勤的一位林姓交警，聽聞民眾求救之後，隨即掏槍進入誠品，尾隨保全衝上樓追捕，密錄器畫面也曝光。

林姓交警掏出槍枝，一路由保全帶路追捕張文。（圖／翻攝畫面）

從畫面中可以看到，由前方保全帶路，沿著手扶梯往上爬，保全一面大喊「警察來了，正在2樓」，一面透過對講機通知其他保全「正在往4樓」，而林姓交警也掏出槍枝，沿路不斷詢問民眾「在哪裡？」，期間，民眾也擔心地告知「有人流血」，顯見當時的情況非常緊急，讓人揪心。最終，多名支援警力抵達，共有7名員警向頂樓圍捕，而嫌犯張文也墜樓身亡。

林姓交警掏出槍枝，一路由保全帶路追捕張文。（圖／翻攝畫面）

據了解，該名勇敢的林姓交警，為中山分局交通分隊隊員，事發當下，他正在路口執行交通疏導勤務，發現誠品南西店出現騷亂，隨即追進店內，並拔槍一路追捕張文，過程中，眾多民眾往反方向逃離，後續配合支援警力圍捕，到達頂樓時，張文脫下眼鏡、護膝、背心等，墜樓後傷重不治。

張文進入誠品南西店攻擊民眾，逃往頂樓畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

死者名單：

1.嫌犯張文（27歲男性）19日晚間、國泰醫院於19時42分宣告死亡。

2.余姓民眾（57歲男性、北車）19日晚間、台大醫院於20時7分宣告死亡。

3.蕭姓機車騎士（37歲男性、中山站、保全業）19日晚間、馬偕醫院於20時10分宣告死亡。

4.王姓男顧客（37歲男性、誠品南西店）19日晚間、新光醫院於22時13分宣告死亡。

張文逃往頂樓，支援警力圍捕畫面。（圖／翻攝畫面）

傷者名單：

1.劉姓男子（54歲男性、捷運局員工、北車）輕微嗆傷，意識清楚，送馬偕。

2.蔣姓男子（20歲男性、誠品南西店）胸部穿刺傷，送內湖國醫，加護病房治療。

3.汪姓男子（30歲男性、誠品南西店）頸部外傷，送台大，加護病房治療。

4.黃姓女子（56歲女性、誠品南西店）左手受傷、肩部割傷，送中興。

5.黃姓女子（50歲女性、誠品南西店）左臉、下巴撕裂傷，送松山三總。

自行就醫傷者名單：

共2男4女，分別前往新光、和平、輔大、國泰、亞東醫院、土城長庚（台北車站4人受傷、誠品南西1人、中山站1人）

張文隨機攻擊釀多人死傷。（圖／翻攝自張文臉書）

