張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗

記者林盈君／台北報導

本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時於中山站附近，正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊身亡，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。

蕭姓騎士遇襲身亡，家屬抵達醫院相驗。（圖／翻攝畫面）

據了解，嫌犯張文過去曾是志願役軍人，之後因涉酒駕慘遭汰除，後又因教召未報到而被桃園地檢署通緝。警方調查張文犯案行蹤，他先是於19日下午3點到4點多，縱火燒汽機車之後，又在北市中正區公園路租屋處縱火。傍晚5時許，張文全副武裝到台北車站、北捷M7出口，丟擲煙霧彈及引燃汽油彈，犯案後返回旅館疑休息、重整裝備。

廣告 廣告

蕭姓騎士遇襲身亡，家屬抵達醫院相驗。（圖／翻攝畫面）

當天傍晚6時許，張文出現在中山站，發動第二次襲擊，他先是在馬路上丟擲煙霧彈，並當街揮刀砍人，之後持刀闖進誠品南西店襲擊顧客。晚上7時42分，張文墜樓重傷，搶救不治。而張文是否因被通緝而引發不滿？進而預謀隨機攻擊？警方持續釐清其動機。

嫌犯張文攻擊釀4死11傷傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

張文隨機攻擊死者名單：

1.嫌犯張文（27歲男性）19日晚間、國泰醫院於19時42分宣告死亡。

2.余姓民眾（57歲男性、北車）19日晚間、台大醫院於20時7分宣告死亡。

3.蕭姓機車騎士（37歲男性、中山站、保全業）19日晚間、馬偕醫院於20時10分宣告死亡。

4.王姓男顧客（37歲男性、誠品南西店）19日晚間、新光醫院於22時13分宣告死亡。

傷者名單：

1.劉姓男子（54歲男性、捷運局員工、北車）輕微嗆傷，意識清楚，送馬偕。

2.蔣姓男子（20歲男性、誠品南西店）胸部穿刺傷，送內湖國醫。

3.汪姓男子（30歲男性、誠品南西店）頸部外傷，送台大。

4.黃姓女子（56歲女性、誠品南西店）左手受傷、肩部割傷，送中興。

5.黃姓女子（50歲女性、誠品南西店）左臉、下巴撕裂傷，送松山三總。

自行就醫傷者名單：

共2男4女，分別前往新光、和平、輔大、國泰、亞東醫院、土城長庚（台北車站4人受傷、誠品南西1人、中山站1人）

嫌犯張文攻擊釀4死11傷傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

北車、捷運中山站隨機攻擊！27歲嫌犯張文墜樓身亡 最新傷亡名單曝光

張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下

北車煙霧彈攻擊釀2傷送醫！嫌犯戴防毒面具畫面曝 中正一分局回應了

家暴男19刀捅死女友！見她倒臥血泊求救冷漠抽菸 法院一審判決出爐

