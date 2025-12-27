張文擁5件3C產品 手機時間「停在2022年」

記者蕭羽秀、廖奕暘／台北報導

張文隨機殺人，警方日前查扣到他生前5個關鍵3C產品，他的手機時間停在2022年，平板電腦內則存有3張地圖，包含縱火地點及逃離路線。另外還有一台電競筆電被刻意焚毀，警方懷疑裡面可能有重要資訊，將進一步破解調查。但因為筆電有加密保護，現在只能土法煉鋼，暴力破解追出真相。

張文隨機殺人後，警方日前查到他生前5個關鍵3C產品。

手機、平板、筆電，這是殺人犯張文生前擁有的5樣3C產品，隨著他犯案後墜樓身亡留下諸多謎團，檢警一一追出他的物品，要從裡面拼出真相，不過。

張文鄰居：「下面也有那個汽油桶。」

隨機殺人犯張文放火燒租屋處。

隨機殺人犯張文刻意放火燒毀租屋處，要價近9萬元的筆電被燒得焦黑，好在內部的硬碟「黑盒子」沒有完全損壞，不過卻有加密保護，硬碟只要脫離主機板就得輸入48位數碼，目前刑事局向原廠和微軟求助還是沒輒，只能土法煉鋼暴力破解。

台科大資通安全研究與教學中心主任查士朝出面說明。

台科大資通安全研究與教學中心主任查士朝：「不管你是用128位元或是256位元，那它要破解的時間都非常的長，如果是128位元的話大概要好幾百年，如果是256位元的話，有人說甚至會需要上千萬年甚至億年的時間都有可能。」

張文的蘋果平板目前尚未破獲。

除此之外，在張文戶籍地還找到一台華碩筆電和iphone手機，破解後裡面沒有相關資料，手機時間更停留2022年，疑似早就預謀犯案才刻意將閒置手機，而在旅館內則找到兩台平板，其中一台三星平板已經成功破解，但裡面就存有三張地圖，包含縱火點、北車以及南西誠品商圈，因此現在警方也要積極破解另一台可能藏有關鍵秘密的蘋果平板。

發現紙條學生出面說明。

發現紙條學生（12.25）：「在看到的時候，牆上有人貼了這個東西看起來滿可怕的，我不知道台灣為什麼會變成這樣。」

有人在誠品悼念牆上用英文貼上恐嚇信。

除了追張文犯案動機有難度，還有人刻意在誠品悼念牆上用英文張貼恐嚇信，警方將紙條上方指紋送刑事局鑑識比對指紋資料庫，卻只有役男或是有前科民眾，因此查無結果，目前只能靠著1支角度受限的監視器來追人，難度極高，也讓案情陷入膠著。

