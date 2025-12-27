社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導

犯下隨機攻擊案件的嫌犯張文，疑似墜樓畏罪身亡，警方在死無對證的情況下，要偵辦案件有難度，目前朝張文身邊的5樣3C產品下手，在張文租屋處，被燒毀的筆電，最難破解，需要輸入金鑰才能存取資料，破解時間恐怕要上百年！另外查扣到的iPhone手機，時間停留在2022年，也讓人匪夷所思。

犯下隨機攻擊案的張文，把北捷中山站旁的旅館，當作前進基地，但在他疑似畏罪墜樓身亡，死無對證的狀況下，警方只能慢慢拼湊真相，從他身邊的5樣3C產品下手。最難破解的，就是他租屋處這台，被燒毀的要價8萬元的ROG電競筆電，硬碟一旦脫離原始主機板，須要輸入一組長達48位數的修復金鑰才能存取資料，刑事局向原廠及微軟求助都無能為力，只能土法煉鋼暴力破解。

廣告 廣告





張文擁5件3C！平板藏三犯案地圖 手機時間「停留2022年」再添疑雲

張文擁5件3C！平板藏三犯案地圖 手機時間「停留2022年」再添疑雲。（圖／民視新聞）





台科大資安與教學中心主任查士朝：「如果是128bit的話，大概要好幾百年甚至上千年（破解），如果等到量子電腦出來了之後，這個可能就可以被比較快的被破解。」

但警方偵辦案件，哪有可能等那麼久的時間？同一時間，包含他租屋處的兩台平板電腦，桃園楊梅老家的iPhone手機及筆電。發現他平板電腦有3張地圖，包含縱火點、北車及誠品南西犯案地點，還有逃離路線，令警方摸不著頭緒的是，查扣的iPhone手機畫面顯示時間停留在，2022年3月16日中午12點19分，是不是藉此混淆警方偵辦。





張文擁5件3C！平板藏三犯案地圖 手機時間「停留2022年」再添疑雲

張文擁5件3C！平板藏三犯案地圖 手機時間「停留2022年」再添疑雲。（圖／民視新聞）





資安專家劉彥伯：「有可能是這個歹徒，刻意把自動調整（時間）的功能，時間對齊的功能把它關閉，透過這種方式來去影響，這個檔案在iPhone裡面時間的戳記。」

張文為何犯案？或許答案就藏在他的手機筆電當中，警方使出渾身解數，拼湊答案。

原文出處：張文擁5件3C！平板藏三犯案地圖 手機時間「停留2022年」再添疑雲