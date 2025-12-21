張文擬好縝密犯罪計畫「按表操課」！ 藏「暗殺代碼」

警方在張文的平板裡面發現犯罪計畫。（圖／東森新聞）





張文的平板裡面被發現縝密的犯罪計畫，不只有佈滿灰色和紅色圓點的地圖，上面還藏有「暗殺代碼」，分別是S和F，疑似是代表煙霧彈和汽油彈，而他還條列式規劃犯罪時間和地點，甚至提醒自己要吃飯和休息，不排除是把軍旅生涯按表操課的習慣，帶到犯案計畫中。

19號當天下午四點多，兇手張文從租屋處抱出整箱汽油彈，當時明明沒有下雨，他卻穿雨衣，拉著推車，走進捷運台北站M8，搭手扶梯進入北捷，開始犯案。

警方在他的平板裡面發現犯罪計畫，詳細規劃，當天睡到上午11點，接著吃午餐，再複習計畫，隨後，從林森北路開始縱火燒車，接下來的隨機攻擊分成兩個版本，前後差了半小時，不過，和他真正犯案時間高度吻合，由於他有空軍志願役背景，也令人懷疑，是否將軍旅生涯按表操課的習慣，帶到犯案計畫當中。

廣告 廣告

張文從林森北路縱火開始，接著又到北車發動攻擊，再到中山站，專家發現他的路線是採取順時針攻擊，也就是利用口袋戰術，以包圍式，目的就是要引起群眾恐慌。

另一方面，也發現他規劃的戰術地圖，包括台北車站指引圖，布滿了，紅點和灰點，還有一串數字密碼，紅點疑似對應F，也就是FIRE代表汽油彈，而灰點疑似對應S，代表SMOKE煙霧彈。

軍事專家蘇紫雲：「他標示的這個縱火點，都是在台北車站地下段，都是屬於手扶梯出口，或是垂直電梯的出入口，意思就是他要從南邊，台北車站這裡先進行，煙霧的攻擊，還有縱火的攻擊，讓人群驚慌，順著中山地下街往北邊跑。」

張文縝密規劃犯罪，是不是還有更多恐怖計畫，有待警方持續抽絲剝繭。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

員工高鐵拍片「模仿張文」！ 黃媽媽私房雞肉致歉：已解雇

張文11月曾「戴防毒面具搭捷運」？網友曝：在中山、南港看過

悼余家昶！捷運設紀念碑 蔣萬安：協助入忠烈祠

