張文擲彈砍人 路人為何不快逃？王婉諭：台灣的幸運也是脆弱

張文在北車、中山商圈隨機攻擊，不少網友質疑，遇到這種情況，為什麼不趕快跑？對此，時代力量黨主席王婉諭直言，在那一刻人其實是無法即時反應的，因為從小到大的生命經驗告訴我們，台灣社會是安全的，大家習慣相信這片土地與身邊的陌生人，這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。

台北捷運隨機攻擊案，事發地點人潮密集又屬於尖峰時段，當下有不少人圍觀 ，並且錄下張文犯案過程。但有人質疑，為什麼現場的路人，遇到這種危險情況第一反應不是逃跑。為什麼沒有人開車撞凶手阻止攻擊？

時代力量黨主席王婉諭發文指出，在那一刻，人是真的沒有辦法反應過來的，並且台灣人大多相信社會很安全，願意相信這片土地和陌生人，但他更直言 ，這是台灣人的幸運也是脆弱，當真的遇到危險時，會無法反應，身體本能的僵住，是很正常的反應。

北教大副教授郭葉珍，也從科學方面提出見解，表示人在面臨高度威脅時的反應，與智商無關，部分人群在事發當下會僵住，是因為大腦試圖把衝突的訊息拼湊成「合理的故事」，在完成理解前，身體往往無法立即行動。他認為真正的關鍵，在於平時是否被提醒、討論及演練，多一分練習在面臨突發狀況時，就能更迅速自保。

