張文攜刀、煙霧彈闖北捷！藍委提「AI偵測危險物品」 交通部：盼兩個月時間研議

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

北捷發生隨機攻擊事件，震驚全台，今(22)日立法院內政委員會邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」報告與備詢，其中，國民黨立委張智倫就建議是否能在公共運輸使用「AI偵測危險物品」，防範可能的危險，交通部則回應，盼給予兩個月時間研議。

張智倫質詢時表示，民眾針對此事認為台灣安全網出現問題，這是繼鄭捷後，第三次發生嚴重攻擊事件。張文是名通緝犯，為何能向一般人生活？是否有就醫紀錄？難道現在通緝犯生活來去自如？是否是警察執法各單位間沒做好聯通，導致不易追捕通緝犯？

廣告 廣告

張智倫指出，張文當時帶了一把刀、煙霧彈，穿防彈背心，針對這樣可能攻擊的嫌犯，卻能在捷運站來去自如、造成恐慌，是否能調整北捷監視系統，不是對人臉，而是對物品進行科技執法的動作，針對一些重大事件，有可能的嫌犯所私藏的攻擊物品進行AI偵查？

警政署長張榮興表示，謝謝建議，確實是從源頭處理，只要進站台鐵、高鐵，用AI偵查發現危險物品，像是有人在進入閘門時攜帶槍枝刀械，如果透過這些設備是可以第一時間發現，就不會進入公共場域。

張智倫追問要花多久時間研議？交通部政務次長伍勝園回應，用AI去辨識危險物品，回去研議一下，因為入口可能旅客會太多，可能影響進出，希望給予兩個月時間研議。





原始連結







更多華視新聞報導

北車監視器疑出包? 傳警調閱張文行凶畫面 一片黑

張文確為虎尾科大畢業校友 校方：在學成績操行正常

全國首創！高雄導入AI路口科技執法 主動剔除因禮讓違規車輛

