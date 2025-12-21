張文收入成謎、曾做過月薪4萬保全1年 近2年竟無就醫紀錄

北捷隨機殺人犯張文，經過警方調查後，過往的職業與家庭背景也陸續曝光。取自張文臉書



台北捷運台北車站及中山站19日晚間發生連續攻擊案，27歲男子張文施放煙霧彈並持刀殺害3人，之後墜樓身亡。對此警方也針對張文的背景進行深入調查，除了家庭關係外，先前的職業與收入也陸續浮出檯面。

根據警方調查，張文戶籍設於桃園市楊梅區，家境不錯，父親為工程師、母親為工廠會計，不過張文卻與他父母的感情並不好，原因指出是因為從小張文就受到嚴厲的管教，以及自身的性格叛逆，導致家庭間的衝突頻繁，兩邊更是已經長達2年沒有聯絡。而張文也有一位哥哥，2人更是長達5年沒有聯繫。

警方在繼續深入調查後，發現張文過往是空軍的志願役士兵，但在軍中人緣不太好甚至是頭痛人物，除了不斷鬧事外，更是在2022年因酒駕後續遭汰除。結束軍旅生涯後，張文也改行做保全，月薪約3萬9000元，若加上加班與津貼可逾4萬元，但僅工作1年便離職，在2024年6月至今便再無任何薪資紀錄。而在這段時間，張文帳戶僅有張文母親的「小額匯款」紀錄。

除了家庭背景以及過往工作經歷外，警方也調查出張文在近2年間並無任何就醫紀錄，不論是一般感冒或著精神相關疾病都沒有看診紀錄，對此也將繼續深查張文背後是否有人指使犯罪。

