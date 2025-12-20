張文收入成迷、無就醫紀錄！曾當保全1年月薪4萬 離職後疑靠母小額匯款

社會中心／黃韻璇報導

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。如今張文的身份與背景陸續被起底，其收入來源成迷，追查他的金流與健保等資料發現「張文2年沒有就醫紀錄」，曾當保全月薪4萬左右，離職後沒有薪資申報紀錄，警方查出張文母親有時候會「小額匯款」給他。

根據同梯弟兄透露，張文是空軍二兵退伍，專長則是步槍兵，那半年負責無線電架設工作，但在軍中人緣不太好甚至是頭痛人物，到了隊上半年就不斷鬧事、上退伍報告，又疑似刻意在2022年2月份休假時酒駕外出被逮，因此被要求手寫悔過書，並在3月份時被軍方汰除。

據《自由時報》報導，北市警方專案人員透露，張文從112年12月至114年12月整整2年都沒有醫療紀錄，在被軍方汰除後，張文曾經自112年6月至113年6月有過薪資申報紀錄，在某家大型保全公司當寶群，每月薪資3萬9000元，加上加班等津貼月薪約逾4萬元，不過張文只做了1年便申請離職，之後就再也沒有薪資紀錄。

然而沒工作的張文「資金來源」究竟為何？警方也正在協調金融單位，要追查其金流，目前初步調查，張文的母親有過「小額匯款」給張文的紀錄，但仍未發現有其他外人資助，警方將繼續深入調查。

張文就讀桃園楊梅某高職餐飲科的建教合作班。（圖／民眾提供）

回顧案件發生經過，逃兵通緝犯張文，19日下午5時24分許，張文帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈，且意圖引燃汽油彈，有名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。

傍晚6時38分許，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，張文一路往百貨頂樓狂奔，最終於晚間7時42分許畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。包含嫌犯張文在內，共造成4死11傷。

