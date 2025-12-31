張文攻擊影片男留言「刀不夠利」 北檢火速起訴、從重量刑

這個月19日晚間，台北捷運台北車站及中山站，發生張文隨機攻擊事件，陸續也有不少民眾在臉書留言，涉犯恐嚇公眾安全罪，被警方逮捕法辦，一名林姓男子在攻擊事件發生後，於網路留言「爽！這是開始而已」等，今（31）日台北地檢署火速將林姓男子起訴，並建請法官從重量刑。

張文在台北車站準備丟擲汽油彈和煙霧彈。（圖／資料照片）

台北地檢署表示，12月26日獲報林姓被告涉嫌在網路社群媒體臉書留言恐嚇公眾等案件，隨即指揮台北刑大，於29日將林男拘提到案，於今日迅速偵查終結，依恐嚇公眾、以文字煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全等罪嫌，提起公訴。

檢方指出，林男明知張文丟擲煙霧彈製造恐慌，並持刀進行無差別攻擊，致多人死傷，嚴重破壞社會治安，社會大眾均惶恐不安，仍於同日22時許， 基於恐嚇公眾、恐嚇危害安全、煽惑他人犯罪之犯意， 在社群文章中「中山丟煙霧彈砍人」公開影片下方留言區，發布「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」、「＃這只 是開始 ＃你們選民投的政府自己記得扛傷害」等言論。

檢方認為此舉已構成煽惑他人以利刃行兇，並以上開加害他人生命、身體之 言論，恫嚇社會大眾及瀏覽該篇貼文之臉書用戶，產生安全危害，檢方也認為林男是具成熟智識成年人，竟於重大治安事件發生後，僅為求個人關注及宣洩個人情緒，散布鼓譟他人使用利刃犯罪、並以 「只是剛開始」等言論營造恐攻氛圍，擴大社會大眾惶 恐不安之情緒，其行為所生損害重大，請從重量刑，以示警懲。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

