張文攻擊案掀混亂！《衛報》關注煙霧彈來源

▲張姓嫌犯先在台北車站扔煙霧彈，現場留下殘骸，之後轉往中山站持刀攻擊民眾。（圖／記者呂烱昌攝，2025.12.19）

[NOWnews今日新聞] 台北市人潮眾多的捷運台北車站、中山站，昨（19日）發生連環攻擊事件，27歲的張文先是在台北車站扔煙霧彈，接著轉往中山持刀攻擊，導致多人傷亡。多家外媒跟進報導，英國《衛報》則關注煙霧彈來源。

《衛報》指出，台北市中心19日發生罕見的持刀傷人案，嫌犯在大鬧首都、引發混亂後，於被警方追捕的過程中墜樓身亡。整起事件看似為蓄意襲擊，但截至發稿時間為止，張男犯案動機仍不明確。

《衛報》爬梳了當天事發經過，包含張男有犯罪前科、先在北車投擲煙霧彈並殺害1名試圖阻止的男子、於中山站商圈犯案被拍攝到的畫面、總統賴清德聲明全國將加強安保等等。

廣告 廣告

報導指出，台灣的暴力犯罪相對較少，但近年捷運站之類的地點，陸續發生數起攻擊事件，引發人們擔憂，現在有些列車上還會播放教學影片，比如教乘客如何用雨傘、滅火器等物制伏施襲者，還提到2014年的鄭捷事件，以及去年在台中捷運發生的持刀傷人案。

報導最後表示，從台灣媒體發布的照片​​看來，一個燒毀的袋子裡裝滿了疑似未使用的燃燒彈，在台灣的網路商城有販售，但《衛報》在襲擊發生後查詢該網站時，發現已經沒貨，1家與該產品相關的獨立購物平台店已於週五晚間關閉。

1位相關裝備銷售商告訴《衛報》，事件發生後他們查閱了記錄，並未發現任何異常或大量購買的狀況，表明施擊者並未從他們那裡購買煙霧彈，還說這類物品主要是在用於戶外活動、訓練或發訊號等合法用途，而非暴力目的。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

張文北捷攻擊登《BBC》! 外媒稱「罕見」：上次類似事件是2014年

台北車站、中山站爆重大攻擊！日本媒體也關注 日網集氣：別出事

北捷遭扔煙霧彈！適逢東京沙林毒氣30週年 地鐵攻擊最釀社會恐慌